Mbappe habló del futuro y el paso al Real Madrid: 'No he tomado una decisión'

El delantero francés Kylian Mbappé, que finaliza contrato con el PSG en junio de 2024, y que desde el lunes es libre de firmar con el equipo que quiera, aseguró este miércoles que aún no ha "elegido" sobre su futuro. "Todavía no he realizado mi elección.

Pero tenemos un acuerdo con el presidente que hace que todas las partes estén protegidas", declaró Mbappé en zona mixta luego de la victoria ante el Toulouse (2-0) este miércoles en la Supercopa francesa.

Mi futuro no es un asunto interno. Hay que pensar en el equipo", añadió el parisino, autor de un gol este miércoles. "Lo anunciaré cuando haya tomado mi decisión", aseguró.



Para seducir a Mbappé, el Real Madrid, uno de sus clubes de corazón y que desde hace años es considerado como el destino probable del parisino, o el Liverpool pueden presentarle un palmarés repleto de títulos de Champions.



"Con el acuerdo con el presidente el pasado verano (boreal), poco importa mi decisión, logramos proteger el conjunto de las partes, preservar la serenidad del club para los retos que hay por delante, es lo más importante", explicó Mbappé, quien habría renunciado a una parte de sus colosales primeras denominadas "de fidelidad" el pasado verano.



"En 2022, yo no sabía hasta mayo. Si sé lo que quiero hacer, ¿para qué dilatarlo? No tendría ningún sentido", respondió, añadiendo que lo más importante "son los títulos, tenemos un grupo decidido y joven que quiere ganar trofeos".

