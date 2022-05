Kylian Mbappé decidió quedarse en el París Saint Germain y decirle 'no' al Real Madrid, y parece que por fin se ha liberado para hablar de todo y de todos.

El delantero se concentra ahora en el fútbol, lejos de la presión a la que estuvo sometido y de las constantes críticas desde España por una renovación que claramente rompe el mercado, al convertirlo en el jugador mejor pagado del mundo.



Ahora, por ejemplo, habla de la defensa del título mundial que logró en Rusia 2018 y no duda en su principal candidato.



“Francia, desde ya”, aseguró sonriente en una entrevista con 'TNT Sports Brasil'.



“Creo que Brasil también es un buen equipo, pero hay varios equipos europeos también”, añadió.



Y entonces, a Suramérica le soltó la mano: “La ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Nations League por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos listos”, afirmó.



“Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no es tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, concluyó Mbappé.

