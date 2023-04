Kylian Mbappé criticó a su propio club, el París Saint-Germain (PSG), por haber usado su imagen para la campaña de captación de socios la próxima temporada sin que, según su versión, le hubiesen informado previamente del objetivo de una entrevista se que le hizo.

"En ningún momento mi interlocutor me informó sobre el destino que daría a la entrevista. Me pareció que era una entrevista típica de marketing del club. Me opongo a este vídeo publicado. Por eso lucho por los derechos individuales de imagen", dijo el internacional francés en un mensaje en la red Instagram.



'Kylian Saint-Germain'

Mbappé, muy celoso con su imagen, tuvo en 2022 un pulso con la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que tuvo que ceder y aceptar que los jugadores puedan intervenir en las acciones de publicitarias de patrocinadores de la FFF.



El prodigio de Bondy se niega a promocionar, por su parte, marcar relacionadas con las apuestas o la comida rápida.



"El PSG es un gran club y una gran familia, pero lo que no es el Kylian Saint-Germain", agregó la estrella francesa, cuyo contrato expira en 2025, después de la última renovación con una remuneración estratosférica en 2022, en la que dejó en un compás de espera al Real Madrid.



En el video de promoción de abonos, en el que figuran jóvenes del PSG como el portugués Nuno Mendes, Ismael Gharbi o Warren Zaire-Emery, llama la atención la ausencia de las otras dos grandes estrellas del club, el argentino Leo Messi, cuyo contrato acaba en junio, y del brasileño Neymar, con vinculación hasta 2027, pero muy criticado por sus recurrentes lesiones.

