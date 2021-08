Mbappé habría confesado al vestuario que se quedará en el PSG

Una semana después comienza a despejarse el paisaje que agitó la llegada de Lionel Messi al Paris Saint-Germain. En ese panorama de la temporada que ya arrancó para el PSG, todo pareceindicar que seguirá apareciendo Kylian Mbappé, la joven figura del fútbol francés.



En medio de toda la especulación surgida en Europa que abrían la puerta a Mbappé al Real Madrid, el delantero habría confirmado a su círculo más cercano que continuaría en París, por lo menos una temporada más. Esto, según El Larguero, de la Cadena SER.

Mbappé en plena carrera con PSG:

"No hablamos de jugadores que no pertenecen al Real Madrid. Sentimos un gran respeto por Mbappé y por el PSG", dijo en Movistar+ Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, sin desvelar nada sobre el interés por el delantero francés.



Según el portal Transfermarkt, el valor del delantero francés de 22 años ronda los 160 millones de euros, cifra que no caería mal en las arcas del PSG para equilibrar el fair play financiero exigido por la Uefa.





Sin embargo, otro sería el panorama para el PSG si Mbappé se marcha en 2022, pues su contrato expira el 30 de junio de ese año, por lo que podría llegar gratis al Real Madrid o a cualquier club del mundo que pueda pagarle y lo quiera en su plantilla.



En 173 partidos en el Paris Saint-Germain, el delantero francés ha marcado 132 goles, cifra que podría crecer de gran manera con la incorporación de Lionel Messi al ataque del equipo parisino.



"Admiro su llegada (la de Messi), pero lo que no es normal es que un país dirija un club. Cuando dispones de medios ilimitados, como es el caso, todo es posible", dijo el ex futbolista Jean-Pierre Papin, en una entrevista publicada este domingo en el diario regional de "La Provence", evitando citar a los propietarios cataríes del club.



Con EFE

