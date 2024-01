Mayra Ramírez, en el Chelsea: ¡un fichaje nunca antes visto!

Mayra Ramírez hizo historia este viernes. La delantera colombiana fichó para los próximos cuatro años y medio por el Chelsea inglés, en un traspaso por una cantidad récord en el fútbol femenino mundial según el club de origen, el Levante español.

En Chelsea, ganador de los cuatro últimos campeonatos ingleses femeninos, buscaban afanosamente reforzar su línea ofensiva por las bajas de su estelar atacante australiana Sam Kerr y de la habilidosa Catarina Macario, estadounidense de origen brasileño, ambas con lesiones de rodilla.

“Formar parte de un club tan importante es un sueño hecho realidad, un sueño que alimentaba desde pequeñita”, dijo la colombiana, que el próximo 23 de marzo cumplirá 25 años de edad, y que lleva seis goles en siete partidos con el Levante desde el inicio de temporada en España. El club también publicó imágenes de su primer entrenamiento en Londres.

The rumours are true, Mayra Ramirez is a Blue! 😎#HolaMayra pic.twitter.com/nonZu0Vuzn — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) January 26, 2024

El costo de la transacción es “el más alto para este tipo de operación en la historia del fútbol femenino mundial”, aseguró el Levante en su página web. Se elevaría a 450.000 euros fijos (488.000 dólares), a los que se añadirían 50.000 euros (54.200 dólares) variables, ligados a varias posibles bonificaciones.



Con la Selección Colombia, Ramírez alcanzó los cuartos de final del Mundial de Australia en agosto del año pasado.

Técnico del Levante, orgulloso con su traspaso

Aunque para Levante es una baja importante de cara a la Liga española femenina, el entrenador del club español, Javi Calleja, destacó que esta transferencia es “un gran paso” en el fútbol femenino.



“Lo hemos hablado dentro del equipo. Es un gran paso y habla bien de la evolución que está teniendo. Que se alcancen esas cifras quiere decir que las jugadoras en general y el fútbol femenino están dando pasos más importantes hacia adelante”, dijo Calleja en la rueda de prensa previa al choque de su equipo contra el Tenerife.



“Cada vez está siendo seguido por más gente, los equipos son más competitivos y tiene mucha más repercusión. Es un paso importantísimo y se lo han ganado ellas por méritos propios”, recalcó.



Calleja comentó que la venta de Mayra ha sido “un acuerdo entre todos”, ya que la jugadora “quería salir” y explicó que en su opinión su forma de jugar encaja a la perfección en el fútbol inglés.



“Creo que es una oportunidad muy buena para demostrar el nivel que tiene, es una jugadora muy fuerte físicamente y muy potente y creo que para la liga inglesa le va venir muy bien”, afirmó el entrenador.



La jugadora mostró su agradecimiento con el Levante en un mensaje de despedida en redes sociales:

Pensando en grande

Mayra aterrizará en una industria inglesa del fútbol que aspira a mover 1.000 millones en los próximos diez años. Desde la victoria de la selección inglesa en la Eurocopa de 2022, el interés del fútbol femenino en Inglaterra se ha disparado y la repercusión la ha recibido la liga inglesa, que ha multiplicado la asistencia a los campos en más de un 200 por ciento, ha encontrado un acuerdo de derechos televisivos millonario y ha conseguido un patrocinio para la propia liga que podría regar a los clubes con más de 30 millones a tres temporadas.



Así, el objetivo es que proyectos como el del Arsenal, Chelsea, Manchester City y Manchester United sean capaces de crear una hegemonía en el fútbol europeo, donde solo las primeras saben lo que es ser campeonas de Europa en la rama femenina (2006-2007, cuando aún no se llamaba Liga de Campeones).



Las ‘Blues’, finalistas de la competición hace tres años, son las que más han apostado por un proyecto ganador, gracias en parte a la incorporación de Emma Hayes como entrenadora y a la consecución del doblete liga y FA Cup, junto a las semifinales de Champions, logrado el curso pasado. Aun así, no han podido retener a la técnica, que se marchará a la selección de Estados Unidos cuando acabe la temporada.



Sin embargo, las cifras aún no se pueden comparar con las del fútbol masculino. La brecha entre las transferencias de las mujeres y los hombres son enormes. Incluso, muchas de ellas aún pasan trabajos para tener contratos profesionales o, como pasa en el fútbol colombiano, los vínculos se extienden por apenas unos meses.



El caso de Linda Caicedo es palpable en ese sentido. La joven colombiana, segunda en la votación del premio The Best, de la Fifa, llegó al Real Madrid como jugadora libre, tras acabar su vínculo con el Deportivo Cali.

Madrid 15 de noviembre 2023. Linda Caicedo con el Real Madrid Femenino enfrentan al Chelsea por la Champions League Foto: Alejandro Matías / Kronos

La nueva jugadora más costosa de la historia del fútbol femenino nació en Sibaté, un pequeño municipio de Cundinamarca, de apenas unos 40.000 habitantes aproximadamente, ubicado a 27 kilómetros al suroccidente de Bogotá.



Su carrera la comenzó a los 14 años en el equipo formativo Real Pasión de Funza, donde también practicó fútbol de salón.



En Fortaleza debutó como profesional en la primera temporada de la Liga femenina de Colombia. Tenía apenas 18 años y su juventud impidió que tuviera continuidad. Apenas jugó cinco partidos y marcó un gol.

Sin embargo, el técnico de la Selección Colombia femenina, Nelson Abadía, la tenía en la mira y la llevó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, en los que el equipo no pudo superar la fase de grupos.



Eso no fue obstáculo para que Mayra empezara a ganar terreno en la Selección y al año siguiente hizo parte del equipo que ganó la histórica medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, aunque todavía no hacía parte de la formación titular.



Mayra llegó a Independiente Medellín en 2019, equipo que en ese entonces aún tenía convenio con uno de los clubes formativos más destacados del país, Formas Íntimas. Con Carlos Paniagua como técnico, el DIM llegó a la final, que perdió contra América, y Ramírez se perdió la vuelta de la semifinal y la definición del título por causa de una lesión.



Sin embargo, a Mayra la seguían de cerca. Dio el salto al fútbol internacional en el 2020, cuando fue contratada por el Sporting de Huelva (España).



Dos años más tarde pasó al Levante, del que sale hoy al Chelsea. El próximo martes, como líder del Grupo D con 11 puntos y ya clasificado a la siguiente fase, el club inglés se enfrenta al París FC (tercero con 7 unidades) en el estadio de Charlety de la capital francesa, en la última fecha de la fase de grupos. En esa misma zona está el Real Madrid, que es último con un punto y ya sin opciones de avanzar.



En la actual liga inglesa (Women’s SuperLeague), en la que participan 12 equipos, Chelsea es líder tras 11 fechas con 28 puntos, tres más que el Manchester City y el Arsenal. Así que Mayra está dando un salto de calidad enorme que le permitirá seguir pensando en grande.



DEPORTES

Con AFP y Efe

