Mayra Ramírez y su sentida despedida del Levante, para irse al Chelsea

Mayra Ramírez hace historia en el fútbol femenino mundial. La jugadora colombiana fue presentada este viernes como nueva jugadora del Chelsea, club que busca reverdecer laureles en Europa tras ganar la Copa Femenina de la Uefa (hoy Champions League) en la temporada 2006-2007.

"Formar parte de un club tan importante es un sueño hecho realidad, un sueño que alimentaba desde pequeñita", declaró la jugadora, con seis goles en siete partidos con el Levante desde el inicio de temporada.

El Chelsea pagará 450.000 euros, más otros 50 mil en variantes, para concretar la llegada de la colombiana, en la transferencia más cara de la historia, superando los 405 mil que giró el Barcelona al Manchester City por la mediocampista inglesa Keira Walsh en 2022.

Actualizo mi hilo con esta información de @soccerdonna

4️⃣Jill Roord

Wolfsburgo ➡️ Manchester

350.000€

2023



5️⃣Lindsey Horan

Portland Thorns ➡️ Lyon

350.000€

2023 pic.twitter.com/hgbulNg7AD — Nathalia Prieto C (@nathalia_priet7) January 26, 2024

Formada en el club Real Pasión, Mayra debutó como profesional en Fortaleza CEIF en 2017. Dos años después llegó al Medellín y en 2020 dio el salto a Europa, al Sporting de Huelva español.



Levante la contrató en 2022 y en 40 partidos oficiales en todas las competiciones consiguió 22 anotaciones, lo que la puso en la mira del Chelsea.



“Creo que es una oportunidad muy buena para demostrar el nivel que tiene, es una jugadora muy fuerte físicamente y muy potente y creo que para la liga inglesa le va venir muy bien”, dijo el DT del Levante femenino, Javi Calleja.

Así se despidió Mayra Ramírez del Levante

La delantera, que ha jugado 41 partidos con la Selección Colombia, en los que marcó siete anotaciones, mostró su agradecimiento con el club español y publicó este viernes un sentido mensaje de despedida.



"Muchas gracias grandotas. Hoy más que nunca es difícil despedirme, en esta temporada y media en la que me acompañaron en mi crecimiento personal y profesional. Gracias a todas mis compañeras, cuerpo técnico, directivos, afición y a todas las personas que hacen parte del levante que siempre me han apoyado. Para mí ha sido un orgullo llevar esta camiseta y siempre los recordaré", escribió Mayra.



"No es un adiós si no un hasta luego y les deseo lo mejor de manera profesional y personal", agregó la atacante colombiana.

