Mayra Ramírez desata locura en Chelsea: gran ovación de los hinchas por su gol

Mayra Ramírez empieza a escribir su historia en el fútbol inglés. La colombiana se estrenó como goleadora este domingo en su nuevo equipo, el Chelsea, con un golazo que recorre las redes sociales.

Mayra anotó con un soberbio taconazo en el partido de la FA Cup femenina contra el Crystal Palace.



La colombiana de mostró su olfato goleador, su capacidad para definir y su talento. Así, empieza su historia goeladora en el Chelsea.

Ovación para Mayra

La jugadora colombiana ya empieza a ganarse el cariño de la afición del cuadro inglés. Tras su anotación de este domingo, Mayra recibió el reconocimiento de sus compañeras, que ya la reconocen como una pieza importante del equipo.



Luego, la jugadora se acercó a una de las tribunas del estadio para recibir la ovación, repleta de aplausos y coros, de parte de la afición del Chelsea.



"Her name is Mayra. She is from Colombia. She plays for Chelsea. She is so strong, she is so strong she is so strong strong strong", coreó la afición con la tonada del famoso tema Bella Ciao.

Fue un partido soñado para la futbolista que recientemente aterrizó en Inglaterra para seguir su historia en el fútbol femenino.

Mayra Ramirez with a beautiful flick to give us the lead. Ashley Lawrence with the assist#CFCW pic.twitter.com/aGpB6TGL6L — Chelsea Women Daily (@CFCWdaily) February 11, 2024



