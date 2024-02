Mayra Ramírez deslumbra a su DT en el Chelsea: 'Gol de talla mundial'

Mayra Ramírez empieza a escribir su historia en el fútbol inglés. La colombiana se estrenó como goleadora este domingo en su nuevo equipo, el Chelsea, con un golazo que recorre las redes sociales.



Mayra anotó con un soberbio taconazo en el partido de la FA Cup femenina contra el Crystal Palace.



La colombiana de mostró su olfato goleador, su capacidad para definir y su talento. Así, empieza su historia goleadora en el Chelsea.



La jugadora colombiana ya empieza a ganarse el cariño de la afición del cuadro inglés. Tras su anotación de este domingo, Mayra recibió el reconocimiento de sus compañeras, que ya la reconocen como una pieza importante del equipo.



Luego, la jugadora se acercó a una de las tribunas del estadio para recibir la ovación, repleta de aplausos y coros, de parte de la afición del Chelsea.



"Her name is Mayra. She is from Colombia. She plays for Chelsea. She is so strong, she is so strong she is so strong strong strong", coreó la afición con la tonada del famoso tema Bella Ciao.

Hablo la DT de Mayra

Luego de irse llena de aplausos del escenario donde marcó su antológico gol, la entrenadora del Chelsea, Ema Hayes, habló de su gran actuación y calificó su definición de “clase mundial”, quedando fascinada con la colombiana.



“Estoy encantada de que Mayra haya marcado un gol de clase mundial. Cuando juegas contra equipos que dejan muchos cuerpos bajos, es mucho más difícil, no hay mucho espacio. Veamos qué sucede cuando los equipos no cierran ese mismo tipo de espacio. Pero se mantuvo concentrada para lograr su objetivo y vaya objetivo que era. Debería haber conseguido uno justo antes, cuando golpeó la barra, pero el objetivo era un final de Clase Mundial, dijo Emma Hayes en conferencia de prensa.

🗣️Emma Hayes on Mayra Ramírez goal: “I’m delighted for Mayra to score such a World Class goal. When you’re playing teams that leave a lot of bodies low it’s a lot harder, there’s not a lot of space. Let’s see what happens when teams don’t close that same sort of space. But she… pic.twitter.com/760fy1EgZr — Chelsea women team (@CFC__Women) February 11, 2024



​El próximo partido para el Chelsea y en el que Mayra Ramírez buscará de nuevo ser figura, será en la Women’s Super League contra Manchester City, segunda de la clasificación y las londinenses esperan aumentar su ventaja.

GOOOOAAAALLLL!!!!!!!!

1-0

Mayra Ramirez with a beautiful flick to give us the lead. Ashley Lawrence with the assist#CFCW pic.twitter.com/aGpB6TGL6L — Chelsea Women Daily (@CFCWdaily) February 11, 2024



