Icardi dice que antes en Argentina ‘no había tanto compañerismo’

El delantero Mauro Icardi, autor de uno de los dos goles con los que la selección de Argentina venció el martes a México por 2-0, aseguró que antes "no había tanto compañerismo y amistad" en el equipo como ahora, y pidió la continuidad del seleccionador interino Lionel Scaloni.

"En esta nueva etapa, en este nuevo ciclo, nos sentimos cómodos con todos. Se formó algo muy lindo. Viví lo anterior y no había tanto compañerismo y amistad. Ojalá pueda seguir (Scaloni). Cuando vine acá no sentía esto. Se siente, somos todos jóvenes", dijo a periodistas.



El delantero, de 25 años, jugó partidos previos al Mundial de Rusia, pero no estuvo en la lista definitiva de convocados. Tras la eliminación en los octavos de final ante Francia, y la salida de Jorge Sampaoli, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) nombró como seleccionador interino hasta diciembre a Scaloni, quien decidió convocar a jugadores jóvenes sin tanta experiencia en la Albiceleste.



"Antes había mucho jugador de experiencia y no se sentía esto. Hoy arrancan todos desde abajo y quieren quedar bien con el cuerpo técnico y compañeros. Es un plus, todos quieren lo mejor", insistió Icardi.



Sin embargo, el delantero aseguró que "obviamente" espera que Lionel Messi, a quien calificó como "el mejor del mundo", regrese al seleccionado en 2019. "Es lo que quiere todo el mundo, tener a un jugador como Messi en su equipo. Esperemos que en la próxima convocatoria pueda estar", afirmó.



El defensa Nicolás Tagliafico fue consultado este miércoles en rueda de prensa por las declaraciones de Icardi y le puso paños fríos a la polémica generada en el país austral.



"Cuando se forma un grupo de trabajo nuevo es normal que pase esto de que haya más comunicación y relación. Es algo que tiene que pasar, tiene que haber comunicación porque son todos nuevos y hay que mantener ese tipo de diálogos. Quizá antes ya había un grupo conformado. Tuve la suerte de estar en los dos grupos y la verdad es que estuve muy bien también en el grupo anterior", aseguró.



"Son comparaciones que hacen ustedes (los periodistas), nosotros nos sentimos cómodos, es un grupo nuevo que arrancó después del Mundial", añadió Paulo Dybala al ser consultado por este tema por la prensa.



