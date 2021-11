El bombazo que prepara Manchester United para reemplazar a Ole

Célebre por su capacidad como revulsivo desde el banquillo en su época de jugador, los malos resultados y la falta de juego condenaron a Ole Gunnar Solskjaer, cesado este domingo como entrenador del Manchester United, donde asumió el cargo con carácter interino, aunque nunca llegó a afianzarse plenamente en el banco de Old Trafford.

"Ole seguirá siendo para siempre una leyenda del Manchester United y con dolor hemos tomado esta difícil decisión", escribió el club de la Premier League en un comunicado, en el que precisa que será el adjunto de Solskjaer, Michael Carrick, quien dirigirá al equipo de forma interina en los próximos partidos.

Suenan nombres poderosos



"Este club lo es todo para mí (...) Desafortunadamente no pude conseguir los resultados que necesitábamos y es el momento para mí de dar un paso al lado", declaró el ya exentrenador en una entrevista a la web del club, admitiendo que no había sido capaz de "pelear por la liga, ganar títulos", se dijo.



Y luego de su salida, pues el club piensa en grande y ya se habla de los posibles reemplazos de Ole.



La lista es innumerable. Se habló de Zinedine Zidane, pero en Europa afirman que, por ahora, el francés desechó la oferta.



Miraron al PSG, en el que, cuentan, Mauricio Pochettino no está cómodo en el equipo y que es muy probable que el argentino les de el sí a los dirigentes.



Hay varias razones, entre ellas, que su familia vive en Londres, no se ha trasladado a París, desde que dejó las huestes del Tottenham.



Sin duda que si Pochettino se va al United, pues sería la noticia del año, es dejar atrás al poderoso PSG con Lionel Messi y demás. Sería el bombazo de la temporada.



