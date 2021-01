Inicia la era de Mauricio Pochettino en el PSG

Mauricio Pochettino dirigió este domingo su primer entrenamiento al frente del banquillo del París Saint Germain, que fue además el de la vuelta de las vacaciones de Navidad para sus jugadores, un día después del anuncio de su fichaje en sustitución del alemán Thomas Tuchel.

El técnico argentino (48 años) llegó a las instalaciones del PSG después de las 10.00 locales (9.00 GMT) en una furgoneta negra, acompañado en particular de su hijo, Sebastiano, que será el nuevo preparador físico.



Después de saludar a la prensa gráfica que le esperaba a distancia, entró en el complejo adonde también acudió minutos después el director deportivo, el brasileño Leonardo. Pochettino ya había estado en el Camp des Loges el sábado por la tarde, según "Le Parisien" junto a sus dos adjuntos, Miguel D'Agostino y Jesús Pérez, su hijo Sebastiano y Toni Jiménez, su entrenador de porteros.



A primera hora de la tarde empezaron a llegar los jugadores, pero Neymar no participó en la sesión de entrenamiento colectivo porque aunque su estado físico ha mejorado de su lesión, todavía no lo suficiente y probablemente no se alineará en el primer partido de liga del año del club parisino, programado el próximo miércoles en Saint-Étienne.



El brasileño volvió a la capital francesa desde Brasil donde ha pasado las vacaciones y donde le ha perseguido la polémica por su fiesta de Nochevieja. Tampoco saltaron al campo para el entrenamiento colectivo en el estreno de Pochettino como técnico Juan Bernat, Leandro Paredes, Alessandro Florenzi, Presnel Kimpembe y Rafinha.

Más allá de la reanudación de la liga (en el último partido el 23 de diciembre el PSG ganó 4-0 contra el Estrasburgo), el primer reto capital para el nuevo jefe del banquillo llegará el 16 de febrero, con un desplazamiento a Barcelona para la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.



Para Pochettino, el PSG es un sueño en su carrera de entrenador y una vuelta a terreno conocido, ya que vistió la camiseta de la formación de la capital francesa entre 2001 y 2003, cuando llegó a ser su capitán.



EFE