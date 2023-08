Independiente aún es el equipo más ganador de la Copa Libertadores. La obtuvo en siete ocasiones: 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984. Sin embargo, hoy el club vive uno de sus peores momentos administrativos y deportivos.

Si la liga argentina terminara hoy, Independiente tendría que jugar un triangular de desempate con Huracán y Colón para evitar el descenso a la Primera Nacional, segunda división del fútbol argentino. Eso generó cambio de técnico: se fue Ricardo Zielinski y en su reemplazo llegará Carlos Tévez.

🔴 #URGENTE | Carlos Tevez es el nuevo director técnico de Independiente, en lo que será su segunda experiencia con el buzo de DT tras su paso por Central.



📊 En el Canalla dirigió 24 partidos, con 6 triunfos, 10 empates y 8 derrotas.→ https://t.co/deEr4HWpzn pic.twitter.com/1f0cIgkZcC — Diario La Capital (@lacapital) August 22, 2023

El desahogo de Mauricio Cuero por lo que vivió en Independiente

Mauricio Cuero, delantero colombiano, tuvo un fugaz paso por Independiente. Llegó de Banfield a comienzo de año y solamente pudo jugar 11 partidos, sin marcar goles. El pasado 27 de junio, rescindió su contrato, que iba hasta diciembre de 2024.



Este lunes, el jugador de 30 años se descargó en sus redes sociales con un fuerte comunicado en el que reveló detalles de lo que vivió en el club. Cuero no se guardó nada: apuntó directamente contra sus ex compañeros del 'Rojo', a los que responsabilizó de su salida y por generar un mal ambiente durante su corta estadía.



"Primero que todo es una lástima que un Club tan grande y respetado como Independiente esté pasando por esta situación. Esto que voy a decir lo diré con mucho respeto hacia el CLUB y la Hinchada. Voy a dar mi versión corta ya que después de mi salida del Club he recibido muchos mensajes y llamados para dar entrevista de lo sucedido pero me llamé a silencio", dijo.



Luego, criticó el manejo del grupo por parte de sus compañeros y agregó: "Esto se veía venir por la forma en la que se venía manejando el grupo; el ambiente en el vestuario no era el más agradable por las ciertas divisiones y decisiones grupales que habían (vuelvo y repito esta es mi versión de lo que yo vivi), y además esto dio lugar a que se malinterpretaran mis decisiones y acciones por el desacuerdo que yo estaba demostrando".

🚨#AHORA | Fuerte descargo de Mauricio Cuero alegando problemas en el vestuario de #Independiente.



🗣️"Esto se veía venir por la forma en la que se venía manejando el grupo; el ambiente en el vestuario no era el más agradable por ciertas divisiones", asegura. pic.twitter.com/RdRPfZ8kWd — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) August 21, 2023



"Si les cuento todo lo que pasa en un vestuario de fútbol tendríamos que sentarnos a hablar por días y no es la idea, solo quería expresar esto que pasaba a diario y que luego influyó en las decisiones técnicas. Quise ayudar y dar lo mejor de mí pero no se me permitió. Quiero que sepan que les deseo lo mejor y que el Club pueda volver a estar donde se merece. Recuerden esto siempre. NADIE SABE LO DE NADIE", concluyó.



