Francisco Maturana pide respeto para Reinaldo Rueda

Francisco Maturana sigue siendo un sabio que es escuchado por la Conmebol, mánager de Atlético Nacional, y palabra de autoridad en el fútbol colombiano. Este jueves, ‘Pacho’ defendió la gestión de Reinaldo Rueda a cargo de la Selección Colombia y pidió colegaje de parte de los entrenadores colombianos.



A Maturana no le gusta que los técnicos hablen en los medios de lo que debería hacer Reinaldo Rueda, pidió respeto por él y por la profesión de entrenador.

El regaño

Reinaldo Rueda. Foto: AFP

“Yo quisiera, y lo digo de todo corazón, que los técnicos no habláramos del entrenador de la Selección Colombia, más bien que lo llamemos y le digamos lo que pensamos. En estos días me llamó la atención que Luis Enrique dijo en una rueda de prensa: ‘yo, a ustedes ni los oigo’. Creo que hay que respetar al seleccionador nacional”.



Maturana agregó: “Los periodistas están para hablar, ellos están en su cuento. Pero los técnicos no debemos disfrazarnos de periodista para pontificar y seducir con terminología; si queremos hacer respetar esta profesión, primero hagámoslo con el entrenador de la Selección nacional”.



El testimonio completo

#LoDijeronEnBLU “Los periodistas están para hablar, pero los técnicos no debemos disfrazarnos y seducir con terminología”: Francisco ‘Pacho’ Maturana #BlogDeportivo pic.twitter.com/dHznSsb7K5 — Blog Deportivo (@blogdeportivo) November 25, 2021

