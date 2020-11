¡Alerta! Caso de coronavirus en la selección de Uruguay

El defensa Matías Viña dio positivo por COVID-19 en las pruebas que se hicieron a los jugadores de la selección de Uruguay tras su retorno de Colombia y será baja para el partido que este martes la Celeste jugará contra Brasil, de la cuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

Así lo informó este domingo la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en un comunicado en el que indica que el lateral del Palmeiras brasileño se encuentra "en buen estado de salud" y está asilado del resto de sus compañeros.



Le puede interesar: (Colombia, en recuperación, para encarar el desafío de Quito)



El texto destaca, además, que los otros test dieron negativo, por lo que "los demás integrantes de la selección mayor continúan con normalidad los entrenamientos de cara al próximo partido oficial del día martes ante Brasil".



Este domingo, sobre las 9.30 hora local (12.30 GMT), los jugadores que dirige el 'Maestro' Tabárez comenzaron a trabajar sobre el césped del complejo Celeste, ubicado a las afueras de Montevideo, donde se encuentran concentrados desde que regresaron de Barranquilla.



Fue el único entrenamiento de la jornada, ya que por la tarde los integrantes de la plantilla no tendrán actividad. En principio, todo hacía indicar que el seleccionador uruguayo iba a repetir ante Brasil el once que alineó contra Colombia.



Sin embargo, la baja de Viña lo obliga a hacer un cambio en la línea defensiva, en la que Damián Suárez y Agustín Oliveros podrían ser titulares. Brasil también se entrenó durante el fin de semana antes de partir este lunes desde Sao Paulo hacia Montevideo.



A diferencia de Tabárez, el entrenador de la Verdeamarelha, Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite', tiene a toda su plantilla a disposición, aunque aún no ha dado pistas de quiénes serán los once titulares.



El martes a las 20.00 hora local (23.00 GMT), ambas escuadras se medirán en el estadio Centenario, donde los brasileños no pierden desde julio de 2001 y donde intentarán continuar con su paso perfecto en las eliminatorias.



Hasta el momento, los dirigidos por 'Tite' ganaron los tres encuentros que disputaron y son líderes en solitario de la tabla. Uruguay suma dos victorias y una derrota, y se encuentra en la cuarta posición de la clasificación por detrás de su próximo rival, Argentina y Ecuador.



EFE