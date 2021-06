Uribe y su idea de la segunda fase de la Copa América

Matheus Uribe se ha convertido en uno de los hombres clave en la Selección Colombia bajo el mando de Reinaldo Rueda, sobre todo, en la Copa América 2021.

El volante no se quedó con nada y habló de lo que se vive en el torneo de Brasil.



El trabajo. Estos días que no hemos tenido competencia nos ha servido mucho para conocernos, para saber la idea del profesor, nos ha hecho énfasis en el balón, en tener el manejo del partido.



Su momento. Contentos por tener la oportunidad. Venía de una regularidad en partidos importantes y tenía la esperanza de venir a la Selección y seguir así. Reinaldo Rueda me ha tenido confianza y eso es importante para seguir en ese crecimiento.



El trabajo. Lo que me pide en el campo es ser ese volante mixto que por sorpresa acompañe la parte de adelante, ser de ida y vuelta, con despliegue físico.



Ausencia de Cuadrado. Es un jugador muy importante para nosotros. El ‘profe’ está estudiando qué va a hacer en el partido que viene, tenemos jugadores para suplir al que falte. Las características del equipo no cambian.



Rivales. Uruguay y Paraguay son muy fuertes. Tenemos características para enfrentar a estos rivales, el Profe está preparando todo.



La labor. Estamos trabajando en lo que no hicimos bien en la fase de grupos. Me siento bien jugando con Wílmar (Barios), él siempre me da un respaldo y tranquilidad de poder ir al ataque, porque cuida mi espalda.



Brasil. Hicimos un buen partido. El primer tiempo lo controlamos muy bien. Ya en el segundo tiempo ellos adelantaron las líneas, estamos trabajando para controlar esos momentos del partido.



El técnico. A Reinaldo Rueda lo conozco desde Nacional. Es una persona muy trabajadora y muy respetuosa. Eso te da tranquilidad y la confianza de poder hablar con él cuando sea y de cualquier tema.



