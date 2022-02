Los tantos del colombiano Mateus Uribe y del iraní Mehdi Taremi propiciaron este jueves el empate en Roma del Porto (2-2) ante el Lazio, suficiente para prolongar el trayecto continental del cuadro luso que le lleva hacia los octavos de final de la Liga Europa.

El conjunto portugués no solo resguardó la ventaja adquirida en Do Dragao hace una semana. Tuteó a su adversario y evitó la derrota para acentuar su exitoso periplo por los dieciseisavos y mantener sus aspiraciones en la competición.

Fue una decepción para el Lazio, que puso fin a su aventura europea a pesar de las expectativas que generó con su buen arranque y el tanto de Ciro Immobile a los diecinueve minutos.



El atacante italiano culminó una buena acción individual después de recibir un balón del serbio Sergei Milinkovic-Savic. Sin embargo, no logró el cuadro italiano ampliar su ventaja. Tuvo ocasiones. Dos tantos anulados por el VAR.

Aporte colombiano

Eran los mejores momentos de Immobile, una pesadilla para el conjunto portugués que tardó en asentarse en el partido. Todo cambió a partir de la media hora. El Lazio había bajado su intensidad y el oporto recuperó el pulso. Una falta dentro del área de Milinkovic-Savic fue sancionada como penalti. No falló desde los once metros el iraní Mehdi Taremi que igualó el encuentro y volvió a poner por delante al equipo portugués en la eliminatoria.



El paso de los minutos y la incapacidad de recuperar la delantera en el marcador atenazó al conjunto de Mauricio Sarri que no encontraba la manera de batir a Diogo Costa. Todo lo contrario.



El Porto mantuvo el orden y esperó su ocasión que llegó en el minuto 68 cuando una buena acción de Taremi dio la oportunidad a Uribe de batir a Thomas Strakosha. No falló el sudamericano que puso por delante al Porto y medio pie en la segunda ronda. Buscó la remontada el Lazio que arrinconó al Porto. El acoso no tuvo premio hasta el tiempo añadido, cuando Danilo Cataldi pudo llevar a la red un balón recibido de Immobile. Evitó la derrota el Lazio pero, sin tiempo para remontar, no consiguió la clasificación.

La empiezo y la defino versión Matheus Uribe 🇨🇴. GOLAZO del colombiano con la camiseta del Porto 🇵🇹 en la #EuropaLeague pic.twitter.com/6qn9KnfoDQ — Futbol colombiano (@Futbolfpc) February 24, 2022

DEPORTES

Más noticias de deportes