'Tengo frustración y rabia conmigo mismo': Mateus Uribe

El colombiano Mateus Uribe, centrocampista del América del fútbol mexicano, reconoció estar frustrado porque no ha alcanzado su mejor nivel con el equipo en lo que va del Apertura 2018, situación que espera revertir el sábado en el partido contra los Pumas de la UNAM en el estadio Azteca.



Este hecho se da luego de la rabia que demostró el volante al ser sustituido al minuto 53 en el partido contra Leones en la jornada 6 del apertura de la Liga en México.

El colombiano Mateus Uribe (#ClubAmérica) hizo berrinche al salir del campo al minuto 53’ en la derrota de las Águilas vs Club León. ▶️ @UnivisionSports pic.twitter.com/U6WBaLQHf3 — Sr. Sol (@XaviSol_) 23 de agosto de 2018

Es rabia conmigo mismo porque la verdad no me encuentro en mi nivel, al que estoy acostumbrado a aportarle al equipo, tengo frustración y rabia conmigo

"Es rabia conmigo mismo porque la verdad no me encuentro en mi nivel, al que estoy acostumbrado a aportarle al equipo, tengo frustración y rabia conmigo", declaró Uribe a medios. El pasado miércoles, el seleccionado colombiano salió molesto por haber sido sustituido para el segundo tiempo en la derrota de su equipo por 2-0 en su visita al León.



Uribe recalcó su deseo de poder aportar un mejor desempeño al equipo que sufrió su segundo descalabro del torneo. El centrocampista de 27 años descartó tener diferencias con el entrenador del equipo, el mexicano Miguel Herrera, con compañeros de equipo o alguien de la directiva. Por el contrario, dijo que América es como una familia donde nadie se pelea.

Estoy muy a gusto acá, me siento como en mi casa; en lo interno corregimos los errores, siempre somos autocríticos FACEBOOK

"Estoy muy a gusto acá, me siento como en mi casa; en lo interno corregimos los errores, siempre somos autocríticos, sabemos cuando ganamos partidos y no lo merecíamos, pero siempre nos lo decimos", indicó Uribe. América, cuarto de la tabla con 11 puntos, recibe a los Pumas del entrenador mexicano David Patiño en la séptima jornada.



Pumas, sexto con 10 unidades, no ha podido sacar un triunfo en sus últimos tres compromisos de Liga. "Este partido va a ser una buena oportunidad para revertir (la derrota anterior), es un clásico, hay que ganarlo y sumar los tres puntos, sabemos la necesidad que tienen ellos de querer ganar y nosotros saldremos con la tranquilidad de jugar en casa y hacer respetar el Azteca", señaló Uribe.



América cerró este viernes su preparación en sus instalaciones al sur de la Ciudad de México. De acuerdo con el sudamericano, el equipo se entrenó para mostrar ante los Pumas "orden defensivo y contundencia al frente" y enfatizó que "un clásico se juegue bien o se juegue mal hay que ganarlo".



En tanto, el central argentino Guido Rodríguez pidió no llevar esta rivalidad deportiva frente a los Pumas más allá de la cancha. "Hay que descartar la palabra odio porque afuera se toma a mal, es deporte, es nuestro trabajo, adentro de la cancha nos esforzamos al máximo, soy el primero que lo hace sin importar quien esté enfrente, pero sin odio porque se mal entiende", agregó.









EFE