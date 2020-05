Materazzi recuerda por qué Zidane le dio un cabezazo en 2006

El exjugador italiano Marco Materazzi pasó a la historia del fútbol mundial por un hecho particular, el inolvidable golpe que recibió de Zinedine Zidane en la final del mundial de Alemania 2006. Mucho se ha dicho de ese encontronazo entre los futbolistas, pues ahora Materazzi revivió lo sucedido.

"¿El cabezazo de Zidane? No lo esperaba en ese momento. Tuve la suerte de no esperar ese episodio, porque de haber estado preparado, ambos habríamos terminado en los vestuarios", aseguró.



(Lea también: Volvió a hablar la expareja de Sebastián Villa y dio nuevos detalles)



"Tuvimos un contacto en el área. Él marcó el gol de Francia en el primer tiempo y el seleccionador (Marcello Lippi) me pidió que le marcara. Después del primer choque yo le pedí disculpas y él reaccionó mal", recordó Materazzi.



Este verano se cumplirán 14 años del Mundial en el que Italia conquistó la Copa en la tanda de penaltis ante Francia. El cabezazo de Zidane le costó la tarjeta roja directa en la prórroga del partido.



"En el tercer choque le fruncí el ceño y él me dijo: 'Te daré mi camiseta más tarde'. Yo le respondí que prefería a su hermana antes que su camiseta", dijo. Esa frase desató la ira de ZIdane, el actual DT del Real Madrid, que impactó a su adversario con la cabeza en el pecho.





DEPORTES