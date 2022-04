Pasan las horas y no cesa la polémica por la mascota de la Copa América Femenina que se disputará entre el 8 y el 30 de Julio en Bucaramanga, Cali y Armenia.



Según se lee en los comentarios en redes sociales, el hecho de que 'Alma', como se llama la figura, haya sido una perra y no otro animal ha despertado bastante controversia.

De un lado, algunas personas critican la figura y la descripción con que se presentó oficialmente. Del otro, un respaldo y una invitación a evitar "los dobles sentidos".



Estos son los argumentos que se han visto en redes sociales.



(Le puede interesar: ¿El mejor gol olímpico del mundo? Vea el del Barcelona en Copa Sudamericana).

En contra

Facebook Twitter Linkedin

La mascota de la Copa América Femenina. Foto: Conmebol

En la mayoría de posiciones en contra del diseño y su descripción, resaltan los comentarios que enfatizan en el valor despectivo con el que se ha tratado la palabra 'perra' en la mayoría de la sociedad de Latinoamérica. De ahí que el texto con el que presentaron a 'Alma': "Es una perra fuerte, valiente, sociable, divertida y apasionada por el fútbol y motiva a los equipos" haya causado controversia.



Como si no fuese suficiente la polémica, Conmebol borró el tuit en el que hizo el anuncio oficial.



(Además: Egan Bernal: emotiva foto muestra cómo su padre lo protege en carretera).



"63 mil especies en este país y escogen una perra que no es ni siquiera endémica y además tiene una connotación negativa. A mí me cuesta creer que esa clase de cosas sean 'errores' inocentes", fue uno de los comentarios con mayor número de reacciones en Twitter.

Por una fuente compartida por @DaoEsVe aquí les muestro lo desafortunado que es el texto de Alma. pic.twitter.com/RTw90jVA1r — Leslie Singer (@Lexsinger) April 8, 2022

63 mil especies en este país y escogen una perra que no es ni siquiera endémica y además tiene una connotación negativa. A mí me cuesta creer que esa clase de cosas sean "errores" inocentes. — Ana María (@anajuegaconnada) April 8, 2022

@CONMEBOL de verdad la mascota de una competencia femenina es una perra? Ese es el enfoque de género que manejan? Soy sólo yo o es ofensivo? https://t.co/bxVVExAPz9 — 🏳️‍🌈 Blanca Duran (@blancaduranh) April 8, 2022

En defensa de 'Alma'

Facebook Twitter Linkedin

'Alma', mascota de la Copa América Femenina 2022. Foto: iStock, Conmebol

En el otro lado de la balanza, algunos ciudadanos han dicho que el animal no hace referencia directa a la mujer y por eso no es denigrante. Asimismo, otros han enfatizado en que el verdadero problema del asunto reside en las personas que "relacionan la imagen con el significado despectivo".



(Siga leyendo: María Fernanda Herazo y Yuliana Lizarazo, en semifinales de Copa Colsanitas).

Me encanta Alma en todo su esplendor, es una perra, una mascota, no está para nada sexualizada ni hace referencia a la mujer.



La palabra “perra” tiene tanta connotación en Colombia, que ahora no se le puede ni llamar perra a una perra. 🤯 pic.twitter.com/I1ru6xRpk3 — Laura (@LauraaCuellar) April 8, 2022

Indignación porque se le dice perra a una perra. Cómo esperaban que le dijeran a Alma? La can? pic.twitter.com/35kcWc6FKC — Carlos E. Garzón (@CarliGarzon23) April 8, 2022

Ponerle doble sentido a la mascota de un evento deportivo porque es una perra (podría ser águila, coneja o rana) demuestra que estamos estancados, somos de mentes descompensadas, hay muchas telarañas tapando nuestras neuronas, nos domina la ramplonería y somos básicos. — JJ Miranda (@JJMiranda15) April 7, 2022

En una publicación en LinkedIn, Juan Pablo Velásquez, quien se identifica como trabajador en el área de Recursos Humanos, puso sobre la mesa una reflexión sobre los estereotipos con ejemplos similares al de la palabra 'perra', gracias a una anécdota con su hija.



"Ayudemos a detener la cadena de prejuicios y estereotipos, y que niños y niñas como Mila (mi hija) puedan crecer diciendo perra, zorra y muchas otras palabras sin que nosotros 'los viejos' nos 'escandalicemos'", se lee en el cierre del mensaje, que ha sido bastante comentado.

Perra fuerte y mordisco de zorra: https://t.co/hVqmEoFMzg — Juan Pablo Velásquez (@JuanVelasquezP) April 8, 2022

DEPORTES