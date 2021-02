Escandalosa cifra de muertes en Catar, en preparativos para el Mundial

El Mundial de Catar 2022 está ensombrecido por el reciente informe del diario británico 'The Guardian', que difunde el dato alarmante de más de 6.500 trabajadores migrantes muertos desde la adjudicación de la sede, debido a las malas condiciones de vida y laborales que habrían tenido.

Según el medio, migrantes de India, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka, entre otros, han llegado desde 2010 a Catar para trabajar en las obras previstas para la Copa del Mundo. Estos países revelaron que hubo 5.927 muertes en el período 2011-2020 y que la embajada de Pakistán en Catar informó de otras 824 muertes de trabajadores paquistaníes, entre 2010 y 2020.



"Hay una falta real de claridad y transparencia en torno a estas muertes ”, dijo May Romanos, investigadora del Golfo de Amnistía Internacional, y agregó que "Es necesario que Catar fortalezca sus normas de seguridad y salud ocupacional".



El tema es mucho peor, pues estas cifras difundidas no incluyen las muertes ocurridas en los últimos meses de 2020 y tampoco las de ciudadanos de varios países que envían un gran número de trabajadores a Catar.



“Lamentamos profundamente todas estas tragedias e investigamos cada incidente para asegurarnos de que se aprendieran las lecciones. Siempre hemos mantenido la transparencia sobre este tema y cuestionado afirmaciones inexactas sobre la cantidad de trabajadores que han muerto en nuestros proyectos ”, dijo a 'The Guardian' el comité organizador de la Copa del Mundo en Catar.

El gobierno catarí ya ha sido denunciado en otras ocasiones por explotación laboral con los migrantes, durante las obras.



Catar ha adelantado una gigantesca obra para acoger el Mundial, con siete nuevos estadios, y varios proyectos que van desde un nuevo aeropuerto hasta la adecuación del sistemas de transporte público y hoteles y una nueva ciudad.





