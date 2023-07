Martín Demichelis abre una ventana de su intimidad.



“Hace tiempo, mi mujer me preguntó cuál era mi sueño como entrenador. Le dije: ‘Mirá, obviamente todos los técnicos competimos por ganar y me gustaría ganar títulos, pero realmente mi gran sueño es que los hinchas del equipo que esté dirigiendo llenen el estadio. Eso significará que el equipo juega bien, sino el estadio no se llena’. Eso le respondí”.



Se toma una pausa Martín Demichelis, probablemente viaje a aquella escena.



Entonces, vuelve: “Y ver una y otra vez el Monumental lleno, con la gente feliz, disfrutado de cómo juega River, me hace sentir pleno”.

La tragedia oculta de Martín Demichelis

Tribuna de River Plate. Foto: AFP

Está cerca Demichelis. Éxito y admiración en apenas un semestre. Y el primer semestre de su carrera en Primera. En su país, del que se había marchado hacía dos décadas. En su River. Escucha la palabra campeón y parece tratarla de usted, no atreviéndose todavía a la cercanía.



“Uffff, nada me resultó fácil en la vida…–reflexiona con LA NACION–. Soy un tipo que atravesó muchas adversidades, muy rudo por haber tenido la desgracia de vivir tantas desgracias en mis 42 años. Pero por otro lado sé que soy muy sensible. Estoy lleno de emociones por estos días. El esfuerzo familiar y de mis antepasados, que son los primeros que se me vienen a la cabeza. A muchos ya no los tengo y, en presencia física, se están perdiendo todo lo que me está pasando…”. En presencia física dice, porque siente que están.



Martín Demichelis prefiere pensar que no hay mañana. La vida se lo enrostró trágicamente. “¿Proyectar? No, no. ¿Sabés por qué? Porque tenía muchos planes y me los arrebataron. Con 15 años no podía entender que mi mamá, enferma, se podía ir. A esa edad uno no se queda sin mamá. Después, tenía tantos planes con mi papá, que era un gran amigo, y de repente en un accidente de tránsito, viniendo de Justiniano Posse a buscar al aeropuerto a mi hermana que regresaba de Europa porque había nacido mi hija Lola, en 2013, encontró la muerte. Mi abuela que nos crió se nos fue, mi abuelo accidentado. Un borracho que te mata a tu hermano mayor [Adrián De Vicente], mi único representante [Jorge Cyterszpiler] que se suicida… Entonces no, no, ya no veo mucho más allá del hoy. Y mirá que vengo de la cultura alemana, que planifican todo a 20 años, y pienso, “puta, qué paciencia, qué bárbaro, y no se les inmuta un músculo”. Pero ya no, no puedo planificar más allá del corto plazo, y disfrutar del hoy”.

Más noticias

CRISTIAN GROSSO

LA NACIÓN, DE ARGENTINA.

DEL GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA (GDA).