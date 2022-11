El exinternacional argentino Martín Demichelis dejará de entrenar el segundo equipo del Bayern Múnich para tomar las riendas del River Plate como sucesor de Marcelo Gallardo, informó el club alemán.

"Martín ha recibido la oferta de entrenar un gran club en Sudamérica. No queríamos dañarle esa oportunidad y aceptamos su deseo de rescindir el contrato con nosotros", dijo el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic.

¿Qué dicen en Argentina?

"Jugué con Martín en el primer equipo del Bayern, el tiene un carácter firme e ideas claras sobre el fútbol que quiere como entrenador. En nuestra cantera también tenemos la ambición de formar entrenadores. Martín hizo las cosas muy bien en el Bayern y le deseamos lo mejor en su regreso a River Plate", agregó.



Demichelis, por su parte, recordó que había llegado al Bayern como jugador, procedente del River, y que ahora hace el camino inverso como entrenador.



"Es una historia increíble. Estoy orgulloso de haber sido dos veces parte de la familia bávara y agradezco a todos los que me han acompañado y han hecho posible este camino. Dejo el club con gran gratitud y me alegro del reto en el otro equipo que llevo en el corazón", agregó.



Holger Seitz ha sido designado como sucesor de Demichelis en el segundo equipo del Bayern.



Sin embargo, en River Plate, club en el militan los colombianos Miguel Borja y Juan Fernando Quintero, no han hecho el anuncio oficalmente.



EFE