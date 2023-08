La legendaria futbolista brasileña Marta se emocionó el martes al recordar su legado en el deporte, en el que fue designada seis veces mejor jugadora del mundo y se convirtió en referencia para mujeres en todo el mundo.

Las reflexiones de Marta

La jugadora abordó su trayectoria en vísperas de enfrentar a Jamaica en un duelo decisivo para las aspiraciones de Brasil para seguir con vida en el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda.



"¿Saben que es lo bueno? Cuando comencé no había un ídolo femenino. Ustedes no mostraban fútbol femenino, ¿cómo iba yo a entender que llegaría a la selección y convertirme en referencia?", cuestionó la jugadora de 37 años en conferencia de prensa.

Así cobró Marta el penalti con el que Brasil le ganó 1-0 a Italia y con el que se convirtió en la máxima goleadora de los Mundiales de mayores de la Fifa: llegó a 17 tantos. Foto: Reuters



"Ahora salgo a la calle y la gente me para, los padres me dicen 'mi hija te adora, quiere ser igual a usted'", declaró Marta Vieira da Silva ahogando lágrimas.



Veinte años atrás, dijo, en el Mundial de 2003, "nadie conocía a Marta, ahora me convertí en referencia para muchas mujeres no solo en fútbol (...) Acabamos abriendo muchas puertas para la igualdad".

Marta y una emotiva reflexión en pleno Mundial de Fútbol Femenino. Juega igual de bien que como se expresa.pic.twitter.com/rQWcjtel0K — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 1, 2023

Brasil llega al partido contra Jamaica presionada a ganar para avanzar a segunda fase. Francia lidera el Grupo F después de derrotar a Brasil y empatar con Jamaica, mientras que las brasileñas quedaron con tres puntos por su victoria sobre Panamá, ya eliminada.



"El plan de juego será importante con Jamaica porque es ahora o nunca. Tenemos la posibilidad de jugar excelente fútbol y ganar el partido", declaró Sundhage.



Marta acotó que "es lógico que va a ser un juego nervioso, por que es prácticamente un juego de eliminación, pero creo que tenemos un equipo calificado". "Yo estoy 100%, estoy preparada para jugar no sé cuantos minutos. Si es un tiempo entero lo juego, si son unos minutos lo haré", agregó.



AFP

