Él es Mark McKay, el hombre que contrató el avión de Emiliano Sala

En las últimas horas se confirmó quién fue el encargado de contratar el avión que está perdido desde que hizo contacto por última vez el lunes por la noche. Allí viajaba Emiliano Sala junto al piloto David Ibbotson en el vuelo que iba de Nantes a Cardiff, luego de que el equipo de esa ciudad contratase al delantero argentino por casi 20 millones de dólares.

La primera versión decía que el avión era del dueño del club Cardiff. Pero desde el equipo de la Premier League lo desmintieron. El Piper Malibu en el que viajaba Sala fue contratado por Mark McKay, según él mismo le confirmó a Sky Sports. Su padre, Mark, es uno de los que participó en el pase de Nantes a Cardiff.



En la transferencia participó el propio Emiliano Sala, su representante Meïssa N'Diaye, directivos de ambos clubes y el empresario británico Willie McKay. Su hijo tomó un rol central en las últimas horas al reconocer que fue quien contrató el Piper PA-46 Malibu a pedido del goleador y su agente.

"Puedo confirmar que cuando Emiliano y Melissa N'Diaye (su representante) manifestaron su deseo de viajar a Nantes después de firmar el contrato comencé a buscar un vuelo privado para llevarlo a Nantes el sábado por la mañana", sostuvo el empresario, de 32 años. "Ahí conseguimos un avión disponible para que Emiliano vuelva a Nantes y que podía permanecer allí hasta que regresara a Cardiff", agregó.



"Elegí esperar unos días antes de hacer declaraciones para que la atención se mantuviera en los esfuerzos de los equipos de búsqueda y rescate de Emiliano Sala y el piloto del avión perdido", fue su defensa cuando le dijeron por qué no había hablado apenas se dio la desaparición.



Mark y su padre tenían una empresa llamada Excelfoot que quebró. Su padre tenía una licencia como representante de la FA (Federación Inglesa) pero lo suspendieron hace varios años. Trabajan con equipos tanto en la Premier League como en la liga de Francia. "A Emiliano lo conocía bien, es una persona maravillosa", dijo sobre el delantero argentino.



Uno de los mayores pases en los que estuvo Mark McKay fue la transferencia de 10,7 millones de Libras de Dimitri Payet de Olympique Marsella a West Ham en 2015. Además trabajaron con Cardiff, equipo que contrató a Sala, en el pasado. No sólo se dedica al fútbol, sino que también trabaja en bienes raíces.



"El avión involucrado en este terrible episodio no es de mi propiedad ni de ningún miembro de mi familia", aclaró McKay. "Las familias de Emiliano y la del piloto son lo más importante en nuestros pensamientos y oraciones", agregó.



LA NACIÓN

GDA