Balotelli ataca a las mujeres con polémica declaración

Mario Balotelli no pierde oportunidad para estar en medio de la polémica. Ahora, el delantero está en el ojo del huracán por sus comentarios sobre las mujeres, que hizo en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, el jugador que juega en el Adana Demirspor de Turquía, manifestó: “La ley debería evitar que las mujeres que solo están interesadas en el dinero tengan hijos contra la voluntad de los hombres solo para obtener el beneficio del dinero. Es malvado, triste e inmoral. La familia nace por amor y no por conveniencia”.



A continuación, dijo: “Si eres soltero, te estás divirtiendo y no puedes mantenerte a ti mismo, no utilices a terceros como si fueran un cajero automático, sino que consigue un trabajo antes de tener hijos. Incluso si a veces la ley no es correcta, Dios lo es y el castigo será eterno”.



Estas palabras le cayeron muy mal a su expareja y madre de su segundo hijo, Clelia Carleenn, quien también en las redes respondió:



"Soy víctima física y mentalmente de él... Y nunca se detiene, nunca respeta a las madres. Lo único que hace es mentir", dijo la mujer, que luego subió una foto junto al hijo de tres años que tiene con Balotelli. "Lion y yo, lo haré todo por ti. Te amo", agregó.





