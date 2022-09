Mario Balotelli es sinónimo de gol, pero también de escándalos, que no lo han dejado en paz y los que protagoniza vaya a donde vaya.

En Turquía, con el Adana Demirispor, tuvo un buen compromiso, marcó 19 goles, pero se peléo con el DT. Vincenzo Montellla.



Firmó con el Sion de Suiza, solo ha jugado 45 minutos en solo dos partidos, pero ya tuvo su primer gran escándalo.



En un video se ve a Balotelli en aparente estado de embriaguez, arrastrado y llevado por dos personas que lo auxilian en plena calle.



Varios medios han reportado el hecho e informan que el delantero ha sido centro de hechos que han molestado al club.

Dirigente lo oculta



Se dice, además, que por estas circunstancias no está entrenando por estos días. Christian Constantin, presidente del Sion, le ha bajado presión al tema.



"Todos sabemos que Mario todavía tiene mucho trabajo por hacer. Una victoria, sin embargo, se puede celebrar... nosotros también lo hicimos en su momento, tomando una copa o dos. Los chicos tienen derecho a celebrar una victoria", dijo.



Sobre su no presencia en los entrenamientos de Balotelli, el dirigente afirmó: “Estuvo enfermo y por eso no estuvo en el entrenamiento del lunes. El martes fue al médico. Tiene bronquitis".



El video, ¿con las manos en la masa?



