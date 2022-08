Colombia dio un golpe histórico en el Mundial Femenino Sub-20, al vencer en el debut del certamen costarricense a la encopetada Alemania, 0-1.

Las jugadoras colombianas estaban a punto de celebrar un empate excelente, pero a cuatro minutos del final del encuentro Mariana Muñoz, que había ingreso al campo de juego en la segunda parte, se convirtió en la heroína.



Muñoz, de certero remate, venció a la arquera alemana para un 0-1 importante, clave para las aspiraciones de la Selección de Carlos Paniagua, que da un paso importante hacia la segunda ronda.

¿Quién es Mariana?

Antes de arrancar el Mundial se despidió de Atlético Nacional, club que la vio nacer para el fútbol colombiano y del mundo.



Muñoz subió un sentido mensaje en sus redes sociales en el que le dijo adiós a la hinchas verde, pues firmó un contrato con el América de Cali.



“Fueron muchos años en este gran club que me abrió las puertas y me permitió crecer como persona y deportista. Hoy me despido de esta familia para seguir aprendiendo y sumar experiencia a mi carrera, siempre los llevaré en mi corazón y por esto quiero agradecerles. A toda la hinchada: Gracias por el apoyo en cada partido, al departamento médico, a los profesores y los directivos: Gracias por hacer de mi paso por el club una experiencia gratificante Y por último a mis compañeras: Gracias a cada una por enseñarme algo dentro y fuera de la cancha que sin duda llevaré conmigo.

Gracias Nacional por ser parte de mi proceso y por permitirme cumplir mis sueños”, escribió.



Nació el 2 de enero del 2003 y el fútbol fue siempre el deporte de sus amores. Con el club antioqueño debutó como profesional en el 2020 y fue tan importante, que América puso sus ojos en ella y se la llevó.

Sus títulos



Mariana Muñoz ya ha conseguido títulos, no es nuevo para ella celebrar victorias, pues salió campeona con la selección Antioquia en los Juegos Nacionales del 2019.



De igual manera, Muñoz le dio el título en mayores a su departamento y eso le sirvió para ser llamada a la Selección Colombia.



El grupo Sub-20 la recibió con los brazos abiertos y con sus compañeras compitió en el campeonato suramericano de la categoría.



La medalla de oro en los pasados Juegos Bolivarianos del 2022 ha sido, hasta ahora, la victoria más importante de su carrera, aunque sueña con ganar el Mundial.



Muñoz, a sus 19 años, ha pasado, además de Nacional, por los equipos C.D. Red Bull y el Club Pacífico.



El gol de Mariana Muñoz con el que la Selección Colombia 🇨🇴 hizo historia en el Mundial sub 20 femenino, venciendo al tricampeón Alemania.pic.twitter.com/Bq4fuoqrc2 — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) August 10, 2022



Deportes