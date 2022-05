Tras las victoria de Boca Juniors contra Tigre por 3 a 0, el pasado domingo, y en medio de la celebraciones por el nuevo título de la Copa de la Liga de Argentina, Marcos Rojo fue captado por las cámaras de televisión emprendiendo una curiosa acción. El defensor estaba sentado sobre el césped del Mario Kempes de Córdoba fumando un cigarrillo, junto a su hija bebé.

Rápidamente, la imagen se hizo viral en redes sociales. Los internautas lo señalaron de dar mal ejemplo y afectar la salud de su hija. Todavía no hay certezas respecto de si habrá o no una penalización por su actitud en el campo de juego. En lo que respecta al partido, y más allá de lo ocurrido, el jugador xeneize tuvo una importante intervención que inclinó la balanza en favor de Boca.



El exfutbolista de la Selección Argentina anotó el 1 a 0 para Boca, el tanto que le abrió el camino al título. El zaguero saltó más alto que todos y con mucha potencia cabeceó al medio del arco. Gonzalo Marinelli no pudo detener el frentazo: la pelota se le escapó de las manos e ingresó.



Terminarían de sentenciar la victoria sobre Tigre los goles de Frank Fabra y Luis Vásquez. El conjunto de Sebastián Battaglia disputará su próximo partido el jueves frente a Deportivo Cali por Copa Libertadores, encuentro que deberá ganar para asegurarse una plaza en octavos de final.



El que es campeón festeja como quiere. pic.twitter.com/0Q6eOAEsAF — Catarsis Xeneize (@CatarsisXeneize) May 22, 2022

La respuesta de Rojo

El jugador xeineize se limitó a compartir una foto en su cuenta de Instagram que alude de forma irónica a la controversia.



El exjugador de Estudiantes subió una serie de imágenes en la que se lo puede ver levantando la copa de la Liga Profesional 2022, abrazado a su mujer y sus dos hijas y festejando con el resto de sus compañeros. Junto a estas, también compartió una curiosa foto de Michael Jordan.



En dicha imagen, el legendario basquetbolista de los Chicago Bulls sostiene un habano en su boca y forma el número tres con sus dedos, en referencia a la conquista de su tercer campeonato de la NBA con los Toros. En tanto, Rojo decoró la historia con cuatro 'caritas sonrientes' y tres corazones con los colores de Boca.

Marcos Rojo utilizó una imagen de Michael Jordan para defenderse de los cuestionamientos por sus festejos tras el triunfo de Boca. pic.twitter.com/x46fzdZmCF — Reporte Fútbol (@Reporte_Futbol) May 24, 2022

