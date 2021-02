Marcos Rojo volvió a hacer viral a Zlatan Ibrahimovic

El defensa argentino del Manchester United, Marcos Rojo, ha fichado por Boca Juniors, anunció este martes el club de la Premier League, sin informar sobre el monto del traspaso.



El jugador de 30 años, que regresa a su Argentina natal, pasó la segunda mitad de la pasada temporada cedido en su primer club, Estudiantes, antes de regresar al United, aunque jugó su último partido con los Diablos Rojos en noviembre de 2019.



El internacional argentino llegó a Old Trafford desde el Sporting de Lisboa en 2014, ganando la FA Cup, la League Cup y la Europa League durante su estancia en el club.

En total, Marcos jugó 122 partidos por el United, marcando dos goles. "Nos gustaría dar las gracias a Marcos Rojo por su tiempo en el United y desearle la mejor de las suertes para el futuro", tuiteó el club.



Una vez fue presentado Rojo con Boca Juniors, se convirtió en viral el día que el jugador argentino se peleó con el polémico delantero sueco Zlatan Ibrahimovic.



“Era bravísimo. Yo con él tenía la mejor, porque sabía cómo era. Hasta que un partido por la Europa League, la que fuimos campeones (2016/17), estábamos jugando de locales contra el Rostov. Estábamos ganando y así pasábamos de ronda. Por eso tocábamos la pelota, porque ya lo teníamos cocinado. Pero él quería siempre que se la tiraran todas. Así que la pelota me llegó a mí y en vez de dársela, se la pasé a Paul (Pogba) para tenerla. ¡Pará qué! Me empezó a gritar, a levantar la mano, me decía de todo. Entonces, a la pelota siguiente, la agarro y le pegó un bombazo para arriba y se la doy en el cuerpo”, relató Rojo.

Buen momento para recordar cuando Marcos Rojo se le plantó a Zlatan Ibrahimovic. Un demente. pic.twitter.com/Uqsh5sV9sd — Planeta De Boca (@PlanetaDeCABJ) February 2, 2021

AFP