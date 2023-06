El futbolista Marco Asensio publicó en la mañana de este sábado 3 de junio un emotivo mensaje en redes sociales confirmando su salida del Real Madrid, en el que ha jugado desde que tenía 20 años.

"Desde muy pequeño, el Real Madrid se convirtió en mi pasión, mi sueño y mi objetivo más preciado. Y he tenido el privilegio de hacer este sueño realidad durante estos maravillosos años. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi más profundo agradecimiento al Real Madrid, a su presidente, a la directiva, a los entrenadores y a todas las personas que trabajan incansablemente detrás de escena para hacer de este club una institución tan especial. También quiero mencionar a mis compañeros de equipo: juntos hemos vivido momentos de gloria, luchado en cada batalla y celebrado victorias inolvidables. Pero no puedo olvidar la verdadera razón de ser del Real Madrid: a su increíble afición. Sois el alma y motor de este club", dice en un video.



Y agrega: "Sin embargo, llega el momento de tomar una difícil decisión. He decidido emprender un nuevo rumbo en mi carrera en busca de un proyecto en el que pueda alcanzar nuevas metas. Gracias queridos madridistas por el apoyo incondicional. Nos encontraremos de nuevo en este maravilloso camino del fútbol".

Real Madrid emite comunicado

"El Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y su cariño a Marco Asensio, jugador que ha defendido nuestro escudo y nuestra camiseta durante siete temporadas", se lee en un comunicado emitido minutos antes de que el jugador compartiera el video en sus cuentas personales de redes sociales.

Noticia en desarrollo...