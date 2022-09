El músico argentino Marciano Cantero, compositor y vocalista de la banda Enanitos Verdes y emblema del rock en América Latina, murió a los 62 años debido a una afección renal.



Horacio Cantero, conocido como Marciano, falleció el jueves por la noche en una clínica de su provincia natal, Mendoza adonde sus restos son velados este viernes en la sede del Ministerio de Cultura y Turismo.

De su mano la banda alcanzó éxitos como "Lamento boliviano", "La muralla verde", "Te vi en un tren", "Igual que ayer", entre muchos otros en una larga lista que integran 14 discos de estudio y cuatro álbumes en vivo, según la página oficial de Enanitos Verdes. "Más lamentable que el mismo Lamento Boliviano.

Pasión por el fútbol

Marciano Cantero de los Enanitos Verdes Foto: ANDREA KNIGHT - LA NACION

Una afición de Marciano fue su gusto por el club Atlético Argentino, que juega en la liga mendocina.



"Veía a mi papá muy apasionado y yo iba a dónde él iba. No es que en la vida haya sido tan futbolero. De hecho, donde vivo, no hay equipo de fútbol, en Hermosillo no hay equipo de fútbol, hay equipos de béisbol”, mencionó en una entrevista,

🔷️ ¿Te acordás? ¡Que tiempos aquellos! Cuando con mi viejo iba a la cancha, a ver Aquel Atlético".



A volar alto a su encuentro, buen viaje Marciano querido.#MarcianoEterno#BolitaComoMiViejo pic.twitter.com/SMtcRRahqT — Club Atlético Argentino (@AtlArgentinoMza) September 9, 2022

Marciano le llegó a dedicar al equipo parte de uno de sus temas que dice: “Qué le habrá pasado a la vida, que sin quererlo ya ni me acuerdo cuando con mi viejo iba a la cancha a ver aquel Atlético”.



A raíz de su fallecimiento, ya se sabe que el próximo sábado, en el partido que el Club Atlético Argentino por la liga mendocina, tendrá un homenaje.

Murió Marciano Cantero,vocalista de enanitos verdes.😪

Mejor canción?

AÚN SIGO CANTANDO...TEMÓN. pic.twitter.com/0LFn2jWu0j — CiudadeM (@Mdemierd) September 9, 2022



