El argentino Marcelo Bielsa, técnico de la Selección de Uruguay, dio este sábado una rueda de prensa caliente, en la que explicó por qué no va a llamar a Luis Suárez y Edinson Cavani para el comienzo de la eliminatoria y en la que tuvo un cruce candente con un periodista.

Bielsa, aseguró en conferencia de prensa que no llamó a Luis Suárez y Edinson Cavani ya que ambos delanteros son "figuras de alta repercusión y la información se recibe".

Bielsa recalcó que habla mucho con futbolistas como Ignacio Laquintana, Santiago Bueno, Brian Ocampo ya que "ellos no ofrecen tanta información como otros".



Además, el director técnico argentino argumentó que el ciclo de el Pistolero y el Matador en la selección uruguaya "no está acabado".



Todavía no se dio a conocer la lista de convocados para los encuentros del próximo 8 de septiembre ante Chile en el Estadio Centenario, a las 6 p. m. de Colombia, y del martes 12 contra Ecuador en el Rodrigo Paz Delgado, a la misma hora.

Ni bien asumió Bielsa como director técnico de Uruguay aseguró que una de las primeras acciones que iba a llevar a cabo es "charlar con la referentes de la selección".



Sin embargo, esto no lo hizo y explicó los motivos: "Cuando comencé a trabajar, Cavani expresó que su tiempo en la selección no se había terminado como también lo hizo Luis Suárez. Es por eso que con esas dos informaciones no necesité hablar con ellos. Se volvieron, desde mi punto de vista, jugadores convocables".



"Mi obligación es decidir a quién debo convocar. No quiero argumentar porque un jugador no es convocado. Por supuesto que Suárez y Cavani tienen una jerarquía que los diferencia. Si explico los motivos de por qué convoco o no, se me plantearía la duda de explicar mis decisiones. Porque cada vez que doy una lista observo 42 jugadores y termino citando 22", puntualizó el argentino.



Bajo este punto, Bielsa soslayó que a la hora de convocar a un futbolista toma en cuenta cuál es "su actualidad, antecedentes y disponibilidad". A raíz de ello, tomó el ejemplo de Luis Suárez.



"Tomo el ejemplo de Suárez: sus antecedentes, su actualidad deportiva y sus comentarios respecto al competir dos veces por semana y sus incidencias en la molestia en la rodilla. Todo eso vinculado a la alta exigencia le reclamaba el torneo brasileño. Quiero decir que cuando hay figuras de alta repercusión la información la recibe", opinió.



Tal es así que marcó la diferencia que tiene con otros futbolistas. "Con Ocampo, Laquintana, Santi Bueno necesito hablar más porque ellos no ofrecen tanta información como otros. Las decisiones no se pueden explicar. Doy todas estas explicaciones porque quiero ser respetuoso con Suárez y Cavani", dijo.

La opinión de Bielsa sobre los medios y el cruce con un periodista

Durante la conferencia de prensa, hubo un momento muy acalorado y fue cuando Marcelo Bielsa se refirió a la labor de los periodistas y de los medios de comunicación.



"El efecto que tiene en el aficionado no lo puedo medir. Si veo lo conveniente que es para los medios que el entrenador tome resoluciones a favor o en contra de futbolistas que activen la polémica. A nadie se le escapa que al haber poca capacidad de análisis se activa la polémica", expresó.



"A mí por supuesto me interesa la opinión de los destinatarios, no me interesa lo que opinan los medios de comunicación. Lo importante no es lo que se diga, sino a la cantidad de gente que escucha y así actúan. No lo critico ni lo convalido. Insisto, todos ustedes (por los periodistas) pertenecen a empresas que no jerarquiza la construcción de ideas para los amantes del fútbol, sino que las empresas les piden que sean escuchados", argumentó.



"Lo que trato de ver es que opinan los lectores, los escuchas que dicen. No crean que las conclusiones que ustedes sacan son las que reflejan los lectores, escuchas o televidentes. Ustedes verán en que escala se encuentra el periodismo dentro de las instituciones con mayor o menor credibilidad", cerró el argentino.

