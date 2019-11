¡Fuego cruzado! El nuevo dardo que le lanzó Marcelo a Valdano

La polémica entre el jugador brasileño Marcelo y el exjugador del Real Madrid, Jorge Valdano, sigue generando nuevos capítulos después del primer encontronazo entre ambos personajes.

Este martes, el lateral izquierdo en medio del fuego cruzado con Valdano aseguró: “Por las cosas que escucho, que veo, lo que me cuentan también, tengo mucho respeto y cuidado sobre estas cosas y creo que algunas cosas hacen daño a los futbolistas, a todos en el fútbol, y a veces no hay ese respeto”.



El lío se dio cuando en una autoentrevista para The Player’s Tribune, Marcelo se sintió ofendido por un comentario radial de Jorge Valdano, en el que aseguró que “le den a Marcelo una foto de Salah para que lo empiece a tener en sus oraciones y sea más cuidadoso por su banda”, todo por un nivel bajo que estaba presentando.

Ante esto, Marcelo respondió que “Unos días antes de la final, un antiguo futbolista del Real Madrid dijo algo sobre mí que se me grabó en la cabeza. Le preguntaron qué pensaba sobre la final y dijo que Marcelo debería comprarse una foto de Salah, ponerla en la pared y rezar todas las noches (…) Después de doce años y tres Champions League ganadas, me faltó el respeto así y en directo (…) El comentario quería hundirme, pero lo que me dio fue mucha motivación”.



Y este martes se ratificó en lo dicho. “Son cosas que digo yo y que cuento yo sobre mi vida y siempre tengo el cuidado de no mencionar a nadie y no menciono a nadie por respeto. No rectifico, son cosas que pasan, y hay ciertas cosas que pueden hacer daño y a veces una crítica puede motivarte más”.



DEPORTES