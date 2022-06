El brasileño Marcelo se despidió entre lágrimas tras 16 años en el Real Madrid, con un discurso repleto de emoción junto a los 25 títulos que le convirtieron en el jugador más laureado de la historia del club, ante su familia, el presidente Florentino Pérez, el técnico Carlo Ancelotti y compañeros como Dani Carvajal y Marco Asensio, ante los que confesó sentirse "afortunado" por haber hecho "historia".

Marcelo desveló en su emocionado discurso de despedida un gesto de Raúl González, presente en el homenaje del Real Madrid, que le sirvió como el "ejemplo muy fuerte" de lo que debía ser un capitán y que aplicó en las temporadas en las que ejerció antes de su adiós.



"Raúl, a quien llamo capi, le quería agradecer el detalle grande cuando llegué y cuando nació mi hijo", afirmó obligado a parar entre lágrimas que también brotaron en Raúl, leyenda madridista y actual técnico del Castilla.



"Tú, como capitán, me has enseñado mucho. En ese momento nos regalaste tanto tú como tu familia un cesto que nunca se me olvidará. Desde ahí empecé a verte como un ejemplo, hemos tenido muchos en el fútbol y yo quise seguir el tuyo. He tenido un ejemplo muy fuerte que has sido tú. Nunca lo he dicho pero lo quería agradecer en persona", añadió en una anécdota que no se conocía y sacó a la luz en el momento de su adiós rodeado de madridistas en la Ciudad Real Madrid.

Marrelo, que a sus 35 años pone punto y final a su larga etapa en el Real Madrid por decisión del club de no renovar su contrato.



EFE

Más noticias de deportes