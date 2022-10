Mientras River Plate busca encaminar su boleto a la Copa Libertadores 2023, a través de la tabla anual, los hinchas claman por Marcelo Gallardo a la espera de su decisión. Porque, aunque restan cinco fechas para el final de la temporada, su continuidad ya es el tema más candente en los pasillos del club.

Y las inesperadas palabras del entrenador no hicieron más que potenciar la creencia colectiva de que está todo encaminado para que continúe un tiempo más.



“Es la primera vez en la que no estamos en una época de festejos, ya que generalmente esta reunión nos encuentra en un momento de euforia o yendo hacia el lugar donde todos deseamos, que es la consagración. Y por eso tiene más valor que estén acá y que sigan acompañando”, dijo Gallardo el lunes por la noche en la cena anual de la Fundación River, que se realizó en los quinchos del Monumental.



Luego, agregó: “La enseñanza de no encontrar el éxito deseado es un aprendizaje mucho más importante que cuando estamos en la vorágine del éxito y este año yo aprendí mucho en los errores y en las equivocaciones. Y eso me hace una persona con más deseos de aprender”.

Miguel Borja en el clásico Boca vs. River. Foto: EFE

La autocrítica de Gallardo por el momento de River



Su mensaje es claro: la autocrítica fue, es y seguirá siendo profunda puertas para adentro para retomar el camino del crecimiento. River no pudo cumplir sus objetivos trazados en 2022 y quedó en deuda con un equipo que no supo cómo materializar el talento individual del plantel en una estructura colectiva sólida, convincente y segura.



Y ese “deseo de aprender” del que habló el Muñeco es otro guiño de cara a un 2023 en el que la dirigencia desea seguir teniendo a su actual CT con un nexo más: Leonardo Ponzio y Germán Lux, presentes también el lunes en la cena, ultiman detalles para sumarse a la secretaría técnica de Enzo Francescoli como línea directa del plantel.



Mientras, el presidente Jorge Brito ya tiene sobre la mesa su propuesta para renovar el vínculo del DT que vence en diciembre por tres años más, se muestra muy optimista y ya aseguró que durante el próximo mes se definirá el futuro. Y a su vez, Gallardo no descansa: junto con Mariano Barnao, gerente de fútbol del club, está llevando adelante la planificación de la pretemporada, otra arista clave.



En principio, según pudo saber La Nación, habrá un descanso inmediato de unos 25 o 30 días para renovar energías, volverán a las prácticas entre fines de noviembre y principios de diciembre con amistosos en el país, cortarán por las fiestas y en enero se hará el tramo más intenso de la pretemporada en Miami, Estados Unidos, con amistosos internacionales.

Marcelo Gallardo Foto: EFE



En medio de esta etapa de definiciones para el próximo año, River esta noche buscará sumar tres puntos trascendentales en su lucha para sellar el boleto a la Libertadores 2023, un objetivo clave desde lo deportivo y lo económico.



Y los hinchas seguirán seduciendo como siempre a un Gallardo reflexivo y autocrítico que esperará a final de la temporada para tomar su decisión, pero que ya empieza a dar señales positivas para la esperada continuidad. En Núñez no dudan: no hay nadie mejor que él para torcer el rumbo actual.



Juan Patricio Balbi Vignolo

La Nación (Argentina)

GDA

