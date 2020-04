El pedido de Gallardo a Juanfer Quintero en el caso Sebastián Villa

De manera indirecta, River -personalizado en la figura de Juan Fernando Quintero - terminó jugando para Sebastián Villa, de Boca, en el caso de violencia de género que lo involucra. El episodio habría ocurrido durante una discusión en la casa que el jugador xeneize y la denunciante Daniela Cortés compartían hasta el lunes en el country Saint Thomas Sur, en Canning, en el partido de Esteban Echeverría.

Un médico legista comprobó que Cortés presentaba lesiones, calificadas como leves. Villa fue imputado de los delitos de amenazas y lesiones leves agravadas por el contexto de violencia de género. Primero, la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Esteban Echeverría, con la colaboración de personal de la comisaría 4a. y de la Comisaría de la Mujer, le tomó la denuncia a la mujer, que estaba sola al momento de recibir a la policía.



(Lea también: abogado de Daniela Cortés pide detención de Sebastián Villa)



Luego llegó la denuncia del futbolista, que sostuvo que la víctima de violencia física y verbal había sido él y que la joven lo extorsionó al exigirle dos pagos, uno de 100.000 y otro de 50.000 dólares y un vuelo privado para volverse a Colombia, a cambio de no denunciarlo por violencia de género.



Mientras tanto, Villa estableció su domicilio en el country Saint Thomas Norte, vecino al que habita Cortés. Allí, el delantero colombiano vive ahora con su compatriota Juan Fernando Quintero, futbolista de River.

Sebastián Villa. Foto: AFP

Pero esa mudanza no cayó nada bien por Núñez. El traslado del denunciado a la casa de Quintero habría sido a instancias del pedido de los representantes Gabriel Fortes y Rodrigo Riep. De todas maneras, el Juzgado de Garantías Nº 2 de Esteban Echeverría expidió una medida cautelar en contra de Villa, que le imposibilita el ingreso al barrio privado en el que se encuentra la casa en donde vive Cortés, además de prohibirle el cualquier tipo de contacto con la denunciante o su familia. En consecuencia, como la casa de Juanfer queda en la misma área, deberá mudarse.



(Le puede interesar: Más problemas para Villa: otra mujer también lo acusa de agresión)



Al momento en que recibió al atacante, Juanfer estaba pasando la cuarentena obligatoria junto a su hermano menor, Mateo Gonzalo Paniagua, quien hace algunos días se sumó a prueba a las Inferiores del Ciclón. Villa, además de nacionalidad, comparte agencia de representación con Quintero, ya que ambos están con GO PRO Sports Management.



Así las cosas, según informa Olé, a Juanfer le aconsejaron desde la dirigencia de River que no se involucrara y se desligara del problema. En concreto: que no alojará a su amigo, a quien le pesa una denuncia penal.



Se supo que, enojado por la situación, Gallardo habría intervenido vía telefónica. "Desde ya que nos sorprendimos cuando nos enteramos de la situación. No sabíamos que Juanfer había alojado a Villa y Marcelo le sugirió que no vuelva a quedarse en la casa" , reveló uno de los principales dirigentes de River.



La Nación (Argentina-GDA)