Marcelo Gallardo habló claro sobre el tema de Palavecino a River Plate

Agustín Palavecino es uno de los jugadores con los que River Plate de Argentina trata de contar para las próximas temporadas.

Y todo parece indicar que el delantero que presta sus servicios al Cali, en Colombia, tiene todo arreglado para irse, al menos eso dejó claro el DT, Marcelo Gallardo.



"Está a punto de arribar. está todo acordado con los clubes. he hablado con él", dijo Gallardo este martes.



Palavecino ha sido ficha clave del Cali, se ha convertido en uno de los jugadores fundamentales para la escuadra vallecaucana.



"Tras el partido entre River y Platense por Copa Argentina en 2018 nos llamó la atención, no solo veo a mi equipo sino que me encuentro con que me llama la atención algún jugador rival, y así fue", contó el técnico.



