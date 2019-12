¿Por qué Gallardo asume responsabilidad en la lesión de Quintero?

Juan Fernando Quintero volvió a prender las alarmas por una nueva lesión. Se trata de una distensión en el isquiotibial izquierdo, por la que el volante se perderá la final de la Copa Argentina, este viernes, contra Central Córdoba.

Este miércoles, el técnico de River, Marcelo Gallardo, se refirió a la lesión de Juanfer y asumió parte de responsabilidad en su situación.



"Lo de Juanfer lo lamentamos que haya pasado me lamento y me hago el reclamo porque yo sabía que no estaba para exigirlo más de lo que se exigía y a veces tomé la decisión de que jugara de entrada y él se sentía bien y pasó que le pasó factura la inactividad que tuvo. No lo vamos a poder tener para esta final", dijo Gallardo.



Quintero estuvo sin jugar por más de seis meses a causa de su lesión de ligamentos, a su regreso a las canchas ha jugado poco, pero igual sufrió esta nueva molestia que lo saca de la competencia en el cierre de año.



Gallardo también anunció que seguirá en el banquillo del Millonario en el 2020. "Estamos esperando terminar para descansar un poquito. A fin de año suelo detenerme a ver hacia dónde voy, mis estímulos, mi estado, qué me moviliza y cuáles con las prioridades profesionales y personales", dijo



"Se empezó a generar algo con respecto a la decisión de qué voy a hacer. No quiero que se siga, el 2 de enero voy a estar acá y voy a hacer la pretemporada con el plantel. No quería generar ninguna incertidumbre. Mi deseo es seguir con este plantel", agregó.



