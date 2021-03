Lo que dijo Gallardo de Cardona, que tiene envenenados a los de Boca

El empate entre Boca Juniors y River Plate 1 a 1 en la Bombonera dejó sensaciones diferentes para los dos equipos, y quien habló luego del encuentro y dejó su propio análisis fue el entrenador de River, Marcelo Gallardo.

Para el Muñeco, el partido tuvo “poca claridad”. Además, se refirió a qué fue lo que más le convino a Boca la falta de Edwin Cardona, a quien lo pensó entre los titulares y también se mostró molesto por la expulsión de Casco.



En primer término, Gallardo hizo un análisis completo de lo que para él dejó la igualdad en el Superclásico.



Allí, se refirió a la ausencia de Cardona en el Xeneize: “La primera media hora tuvimos intención de dominar el terreno, creo que al partido le hubiese venido mejor la presencia de Cardona, de ese modo hubiésemos medido fuerzas de manera diferente. Eso les permitió a ellos meter un central más y estar más cómodos en defensa, nosotros no encontramos posibilidades para maniobrar”, comenzó declarando el DT del Millonario.



En su declaración ante los medios, Gallardo también aclaró: “No pensé el partido sin Cardona, nunca pensé el partido con línea de cinco con Boca cediéndonos la pelota”, dijo.



No pensé que iban a poner línea de cinco", reconoció Gallardo, que comentó que imaginó a un atacante más en lugar del lesionado Cardona.



Luego continuó: “Ellos esperaron el momento que fue en el que hicieron el gol, que se dio en una bajada de tensión nuestra. A partir de allí se sintieron cómodos en el partido”.



A su punto de vista del empate, también agregó: “Con espacios son un equipo peligroso, lo mostró en el segundo tiempo cuando nosotros tuvimos que buscar el partido con más decisión; tuvieron dos situaciones claras, pero no convirtieron, nosotros después empatamos, tuvimos la posibilidad de tener un hombre más. Ahí pasamos a controlar el partido, después se emparejó con la roja a Casco y ninguno de los dos equipos supo qué hacer para ganarlo”, opinó Gallardo.



El director técnico de River también habló de lo que no pudo hacer River por la forma en la que se dispuso su rival en la cancha y otra vez se refirió a la ausencia de Cardona:



“No me conformo con no perder, hoy no hicimos más como para ganarlo, deberíamos haber hecho un poco más, pero el rival también juega: propuso una línea de cinco, nos cedió la pelota con un claro mensaje hacía nosotros de que tengamos la pelota para ver si podíamos entrar y ellos mientras tanto iban a aprovechando el espacio. Esa fue la intención de Boca la primera media hora. Después del gol y con más espacio, Boca es un equipo que te genera peligro. Eso es lo que más le convino a Boca de la ausencia de Cardona”, remarcó.



La Nación, Argentina

GDA