Argentinos Juniors y el brasileño Fluminense empataron 1-1 un encuentro marcado por un gran número de faltas y por la brutal lesión que le infringió Marcelo a

Luciano Sánchez.

El partido entró en un punto muerto cuando el lateral izquierdo del tricolor, Marcelo Vieria intenta escapar de la defensa, pero termina pisando la pierna del defensor argentino, Luciano Sánchez, que debió salir en camilla.



Pese a que la revisión del árbitro asistente de video demostró que no hubo intencionalidad de lastimar por parte del jugador del Flu, el juez entendió que debía expulsarlo para intentar controlar el partido. Vieria -exjugador del Real Madrid español- no discutió la decisión y aceptó la tarjeta roja, mostrándose acongojado y arrepentido, aunque el daño ya estaba hecho.



La disculpa de Marcelo

Lesión de Luciano Sánchez. Foto: AFP

Luego de finalizado el partido, el lateral brasileo no tardó en enviar un mensaje por lo sucedido en la cancha.



"Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo!", escribió Marcelo.

Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo! 💜🙏🏾#M12 pic.twitter.com/vaG04hvioW — Marcelotwelve (@MarceloM12) August 2, 2023

El club Fluminense también envió un mensaje de apoyo al jugador por la lesión sufrida.

O Fluminense FC se solidariza e deseja pronta recuperação ao zagueiro Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors, lesionado em lance acidental na partida desta noite. pic.twitter.com/QsqW40YGzO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 2, 2023



