El nuevo disgusto de Marcelo Bielsa con su traductor

Otra vez, el Leeds United del técnico argentino Marcelo Bielsa terminó goleado en la Premier League. Más fresco y más preciso, Tottenham se impuso fácilmente por 3-0 al Leeds, este sábado, en partido de la 17ª jornada.

Además de la derrota, Bielsa volvió a dar de qué hablar por un nuevo disgusto con su traductor, de origen colombiano, el tercero que tiene desde que llegó al Leeds United, equipo al que llegó en junio de 2018.



(Lea también. La mala suerte persigue a Falcao: otra vez sale lesionado)



Bielsa le llamó la atención al intérprete luego de que este titubeara en el momento de traducirle la primera pregunta tras la derrota con el Tottenham. El DT le llamó la atención y le pidió que le dijera al periodista que repitiera la pregunta.

¡No le tuvo paciencia! Luego de la derrota ante Tottenham en la #PREMIERxESPN, el Loco Bielsa se molestó con la tardanza y la imperfección de su traductor. 🗣️😱⚽ pic.twitter.com/AWXLVMLhN2 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 2, 2021

Cabe recordar que Bielsa no habla inglés y que no es la primera vez que tiene un problema de este tipo con sus traductores.



(En otras noticias: Inesperado giro: Reinaldo Rueda aclara su situación con la Selección)



En este partido, el jugador de origen colombiano Ian Poveda entró en el Leeds en el minuto 61, en reemplazo de Jack Harrison. En el Tottenham, Davinson Sánchez no fue convocado.



DEPORTES