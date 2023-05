"Uruguay puede fantasear y alimentar esa ilusión con jugadores de primer nivel", dijo el nuevo entrenador de su selección de fútbol, el argentino Marcelo Bielsa, al ser presentado este miércoles ante la prensa en el Estadio Centenario de Montevideo.

Bielsa, presentado en Uruguay

Marcelo Bielsa, en Uruguay. Foto: EFE

Bielsa no ofreció novedades pero sí respuestas conceptuosas cargadas de sentido. Nada reveló, por ejemplo, acerca del futuro en la selección de las últimas grandes estrellas celestes, como los delanteros Luis Suárez Y Edinson Cavani.



"Cualquier decisión que involucre a algún jugador con antecedentes históricos no puede ser tratada sin escucharlos. Soy muy respetuoso de los ídolos porque son patrimonio de la gente y el ídolo es un metal precioso para los más pobres. Jamás haría conscientemente algo que pueda dañar a un ídolo", explicó.



El rosarino, de 67 años, se explayó, en cambio, sobre cómo se resolvió para asumir la conducción de la Celeste. Uruguay es de los países que, en el plano fubolístico, "puede fantasear y alimentar la ilusión con jugadores de primer nivel", dijo al explicar porqué había descartado ofertas económicamente mucho más tentadoras que le hicieron llegar distintos clubes, aunque no reveló montos.

Los sentires de Bielsa

Marcelo Bielsa fue despedido del Leeds United. Foto: Lindsey Parnaby. AFP

"Una de las cosas que consideré mucho es que no iba a tener en ningún club de los que a mí pueden ofrecerme un grupo de jugadores como los que Uruguay tiene en este momento", dijo.



"No tuvieron que convencerme, casi diría que todo lo contrario. Mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos: los jugadores que posee Uruguay, y el destinatario de lo que uno hace: el ciudadano de a pie".



"La forma en que entiendo el fútbol es asimilable a los jugadores con que contaré", señaló. Tras mencionar el poco tiempo que tendrá para trabajar antes del debut celeste ante Chile, en septiembre, en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial-2026, dijo que se dedicará a seguir especialmente a los jugadores que menos conoce.



"Los grandes jugadores no necesitan demasiado tiempo para asimilar un estilo si ese estilo los representa. Y los grandes de verdad lo hacen instantáneamente", remarcó el exentrenador de Chile y Argentina y de clubes como el Leeds United, Athletic de Bilbao y Olympique de Marsella entre otros.

“Si uno ve el fútbol en highlights, ¿cómo no te va a gustar el fútbol? Pero eso es ser espectador, ser hincha es otra cosa. Y al fútbol lo mantienen los hinchas”. Marcelo Bielsa. pic.twitter.com/kctTxwt4le — Roberto Parrottino (@rparrottino) May 17, 2023

Más noticias

