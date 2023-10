Insólito: ¿por qué Marcelo Bielsa 'bajó del avión' a Colombia a figura de Uruguay?

Los jugadores de Uruguay están desde el sábado pasado en Barranquilla alistando el partido contra Colombia, este jueves, a las 3:30 de la tarde en el estadio Metropolitano en la tercer fecha de la eliminatoria al Mundial del 2026.

En Uruguay hay una fuerte polémica por el no llamado del jugador del Vasco da Gama, José Luis Rodríguez, quien fue anunciado por el club brasileño como uno de los 24 elegidos para enfrentar a la Selección Colombia en Barranquilla, pero luego, el lateral no fue incluido en la lista definitiva que entregó Marcelo Bielsa.

La razón

Para vencer a un estratega curtido como Bielsa, Colombia requiere echar mano de sus mejores armas. El calor de Barranquilla, un terror para Uruguay, vuelve a ser protagonista en el premundial sudamericano.



En los últimos años los cafeteros reconocieron que las altas temperaturas de la ciudad caribeña, por encima de los 30 grados al inicio de la tarde, afectaban tanto a los jugadores visitantes como a los locales, por lo que en la eliminatoria pasada prefirieron jugar la mayoría de los partidos cuando la noche está próxima a caer y la brisa hace el ambiente más benevolente.



El escándalo de Rodríguez se creció en Uruguay debido a que el jugador logró ilusionarse con el llamado y viajó hasta la Montevideo para tomar vuelo hacia Colombia, pero después al enterarse de la decisión de Marcelo Bielsa de no llevarlo, tuvo que devolverse a la disciplina de su club el Vasco da Gama.



Al parecer, la razón por la que decidieron no llevar al ‘Puma’ Rodríguez fue por no tener la vacuna contra la fiebre amarilla, requisito principal de las aerolíneas para viajar a Colombia.

