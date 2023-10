Marcelo Bielsa se rindió ante el partido de James Rodríguez

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, valoró este jueves el punto que consiguió La Celeste en Colombia, con la que empató 2-2 con un tanto de Darwin Núñez en el minuto 90, y destacó el trabajo que hicieron los centrales Ronald Araújo y Sebastián Cáceres.



"Hubo algunas actuaciones muy sólidas, como el caso de Cáceres o de Araújo, que le dieron consistencia al equipo. Después ya tenemos problemas evitables en las pelotas detenidas, algunas de las situaciones de gol en el segundo tiempo era evitables", reflexionó el argentino en la rueda de prensa posterior al partido.



Igualmente manifestó que el partido tuvo "muchos matices" y que su equipo jugó mejor en el primer tiempo, mientras que en el segundo tiempo les "costó aprovechar los momentos buenos del equipo".

Elogios para James

James Rodríguez Foto: Mauricio Dueñas. Efe

Por otra parte, el seleccionador uruguayo elogió al centrocampista colombiano James Rodríguez, que anotó un gol, fue una de las figuras del partido y de quien dijo que "es un jugador con antecedentes, con virtudes, con recursos, conocido por todos".



"Sinceramente yo creí que su estado de forma actual, considerando que no juega regularmente en Sao Paulo, no era como el que demostró en el partido de hoy, en el que pudo destacarse, lo que no es una sorpresa por la jerarquía de futbolista que es", manifestó Bielsa.



Finalmente, el argentino se refirió a las difíciles condiciones en las que se jugó el partido de este jueves en el estadio Metropolitano de Barranquilla, marcadas por el calor y la humedad de la tarde.



"Es difícil jugar a la temperatura y a la hora que nos tocó, pero es una dificultad para los dos equipos y sinceramente tengo la sensación de que el espectáculo fue bueno y los dos equipos construyeron un buen espectáculo de fútbol", aseveró. Con este resultado, los cafeteros son provisionalmente terceros con cinco unidades, mientras que los charrúas son cuartos con cuatro.



En la próxima jornada, programada para el martes, Colombia visitará a Ecuador y Uruguay recibirá a Brasil.



EFE

