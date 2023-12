Ídolo de Brasil fue rescatado tras secuestro: tuvo que confesar una infidelidad 

El exfutbolista brasileño Marcelinho Carioca, ídolo del Corinthians y quien jugó en el Valencia de España en 1997, fue secuestrado y "rescatado" horas después en São Paulo, informó este lunes su asesora Alessandra Zanchettà.

"Acabé de recibir la información por el abogado de Marcelinho de que ya fue rescatado. Él está bien y a camino" de comisaría, señaló Zanchettà en su perfil de Instagram.



Las autoridades brasileñas dieron como desaparecido a Marcelinho este lunes después de encontrar su vehículo abandonado en Itaquaquecetuba, un municipio de la zona metropolitana de São Paulo.



Dos personas fueron detenidas este lunes por su presunta implicación en el caso, del que se hizo cargo el Departamento Antisecuestros de la Policía Civil de São Paulo.



La última información sobre el paradero del excentrocampista era de la noche del domingo, cuando acudió a una fiesta organizada en el estadio Neo Química Arena. En un vídeo compartido en su propia cuenta de Instagram aparecía al lado del cantante Thiaguinho, quien actuó en la casa del Corinthians. Desde entonces, silencio.



Poco después de conocerse su desaparición, su asesora confirmaba a medios locales que se encontraba "en cautiverio", pero que "su integridad estaba preservada".



Según su versión de los hechos, los supuestos secuestradores le pidieron un rescate de 30.000 reales (6.100 dólares/5.600 euros), pero optaron por no hacer ninguna transferencia e informar a la Policía sobre lo sucedido.



En un vídeo que ha circulado en las redes sociales y sobre el cual EFE no ha podido comprobar su autenticidad, aparece un hombre con los rasgos de Marcelinho Carioca afirmando que en el concierto "se lió" con una mujer casada y que fue secuestrado por el marido de esta.

¿Infidelidad?

"Estaba en un show de samba y de ahí salí con una mujer que está casada, como he sabido después, y el marido me pegó, me secuestró y me llevó”, fue obligado a decir ante las cámaras.



“Confirmo todo lo que ha dicho, estoy casada y mi esposo le secuestró y lo mantuvo en cautiverio”, aceptó la mujer, a su lado.

Después de haber estado desaparecido, el ex futbolista Marcelinho Carioca 🇧🇷reapareció en un video, donde dice que fue secuestrado por el marido de su amante.



Ambos fueron raptados a la salida de un show en el estadio de Corinthians.pic.twitter.com/r0XeSV0cFK — En Una Baldosa (@enunabaldosa) December 18, 2023



Como futbolista, Marcelinho Carioca debutó en 1988 con el Flamengo, recaló después en el Corinthians y en 1997 tuvo un paso fugaz por el Valencia. Excelente lanzador de faltas, motivo por el cual recibió el apodo de "Pie de Ángel", llegó a disputar cuatro partidos oficiales con la selección brasileña, con la que anotó dos goles.



Regresó después al Corinthians para ser uno de los artífices del título en el Mundial de Clubes de 2000. Antes de colgar las botas, actuó también en los brasileños Santos, Vasco da Gama, Brasiliense, Santo André, en el japonés Gama Osaka de Japón, en el saudí Al-Nassr y en el francés Ajaccio. En 2010 se graduó como periodista y se metió en la política. En 2015, como suplente del diputado Márcio França, asumió brevemente un escaño en la Cámara de Diputados cuando el titular renunció para disputar las elecciones al Gobierno de São Paulo.



EFE

