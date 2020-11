Dan pistas sobre el problema de Maradona, que sigue hospitalizado

El estado de salud de Digo Maradona, DT de Gimnasia, internado desde el lunes en una clínica de La Plata, sigue siendo un misterio, aunque ya hay gente que ha tocado el tema.



Una de ellas es la exnovia, Rocío Oliva, quien lamentó la situación del exastro argentino y habló de frente.



"El chequeo es para liberarlo varios días de tomar alcohol y ponerlo bien. Está deshidratado, porque no toma agua, toma mucho alcohol y nada más. También es una depresión y un conjunto de cosas. El alcohol te lleva a estar depresivo”, le dijo Oliva al programa Súper Mitre Deportivo.



Y agregó: "Giannina Maradona lo vio en el día de su cumpleaños, y lo vio mal, no quiso ir con él a la cancha. Pero Verónica Ojeda le dijo ‘vamos que te cambio, que tenés que ir a la cancha’. Ella quería ir, quería la foto con el nene. Giannina le dijo a Diego que así a la cancha no podía ir, pero la otra se lo llevó igual, una vergüenza”.



Para ella, Maradona y su adicción es un tema que cada día es peor y se hace insostenible.



"Hay una realidad, el 9 de septiembre lo internaron por lo mismo. Son 3 días de chequeos. Hoy fue por lo mismo, pero en este caso más deteriorado que antes. Acá lo que pasa es simple, vos lo podés internar tres o cuatro días y ponerlo bien. Que esté hidratado, que tenga vitaminas, pero no es la solución", declaró.



Leopoldo Luque, el médico de Maradona, afirmó: "Diego está bien, mejor que ayer, y se quiere ir de la clínica, pero yo quiero que se quede un día más. Está anémico, un poco deshidratado. Hay que corregirle esto y esperar que siga mejorando”.



