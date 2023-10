El número 10: una oda a los futbolistas de los guayos mágicos

El número 10 está vivo, a veces parece que no, que se extinguió. Que su arte ha desaparecido de las canchas, pero ahí está. Lucha por sobrevivir en el depredador mundo del futbol moderno, el de la táctica y la estadística. Es el 10 y su zurda exquisita, es el 10 y su derecha espontánea, es el 10 que existe para controlar las pausas y derrocar, con sus pases encubiertos, el vértigo del juego. No existe el día oficial del 10, pero la Conmebol ideó que octubre es el mes para conmemorar a estos artistas del empeine mágico.



El 10 no es un desaparecido, sigue ahí en el césped. En ocasiones parece refundido, invisibilizado por la ráfaga de superatletas de hoy en día, pero permanece. Hay que mirar bien, es ese que corre lento, ese que trota elegante, ese que camina con la mirada más allá, como periférica, como quien visualiza las jugadas antes de que pasen. Bastará con que le llegue la pelota para comprobarlo, para descubrir que ese que lleva el número 10 en la espalda es realmente un digno 10 de los que estamos hablando, de esos que tiran el pase y ya están abrazando.

Dos genios incomparables, que mostraron el talento sudamericano a todo el planeta. Nuestro fútbol es el mejor del mundo. 🤩🇦🇷



Dois gênios incomparáveis, que mostraram o talento sul-americano para todo o planeta. Nosso futebol é o melhor do mundo. 👑🇧🇷#MesDel10 #MêsDo10… pic.twitter.com/zWASRUggQL — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 10, 2023

El 10 no es mito. El verdadero 10 es leyenda. Es el dueño de los silencios que existen antes de los festejos, cuando el uuuuy de la genialidad del pase llega a ser un certero grito de gooool. El 10 ejerce el arte de lo impredecible: como arrancar en carrera y dejar a 5 ingleses desparramados para hacer el mejor gol de todos los tiempos; como aquel Pibe Valderrama que tiraba pases como por entre un túnel, directo al pie del goleador; como el inigualable Pelé, el diamante negro que inventaba asistencias que él mismo definía. A Pelé el oficio del 10 se lo enseñó su papá como una cátedra de colegio: “El amague de hombros, la pelota pegada al guayo, la cabeza cerca de la pelota, como quien la vigila, el cambio de velocidad inmediato”, le decía. Y Pelé, que fue el que instauró el número 10 como el símbolo de los más extraordinarios del fútbol, le obedeció.



El mundo está lleno de gente que nunca oyó hablar de un 5, pero seguro escuchó hablar de algún 10. Es Maradona en México 86, es Zidane en Francia 98, es Ronaldinho siempre, es Messi toda la vida, es Pelé para la eternidad. Es Platini, Rivaldo, Valderrama, Riquelme, Aimar, Baggio o Totti… Los 10 abarcan las mejores leyendas del fútbol. Son los hombres musicales de la cancha, a los que les salen melodías de sus guayos. A los que les basta hollar la pelota para que el paisaje de gol se despeje. Son amos de las destrezas, arquitectos que crean paredes imposibles, físicos que inventan parábolas inexplicables: los delanteros agradecen su existencia, y los hinchas y los narradores y el fútbol en general los celebran. Bien dijo Jorge Valdano: “El 10 aparece y la jugada respira”.

Lionel Messi. Foto: AFP

Algunos se preguntan si el 10 suena a tango o a samba o a cumbia, coincidamos en que tienen un sonido universal, porque cada rincón del planeta tiene su justo 10, su memorable. El fútbol sin 10 es como una música sin instrumentos, una obra sin actores, un asado sin carne. Con un 10 el hincha siente cierto sosiego, no importa si es bueno o regular, no importa si el fútbol le exige hoy otras tareas, si lleva el 10, llena el alma. Da esperanzas. Algo va a hacer, algo va a inventar, por algo es el 10, por algo viste el número sagrado. Cuando tiene la pelota, los rivales contienen la respiración, los arcos se estremecen, el público se despega de su silla o de las gradas, los rivales no ven el pase, no alcanzan, pero no se perderán el gol. El mexicano Juan Villoro lo llamó la ‘decena mágica’ y escribió: “Su mayor virtud consiste en mejorar a los demás, que se esmeran por recibir sus pases. Si el rival anula a este estratega, el equipo sufre muerte cerebral. El verdadero sentido del número en su espalda consiste en indicar cuántos jugadores dependen de él”.

En la inmensidad del continente sudamericano, donde la pasión por el fútbol es más que una simple obsesión, Pelé y Maradona ♾️ son la encarnación del talento y genialidade.#MesDel10 #MêsDo10 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 1, 2023

Si el 10 escribiera, inventaría sus propias palabras con verbos inéditos y adjetivos desconocidos para narrar su propia obra; si fuera un poeta, plasmaría versos en la cancha al ritmo de sus elegantes pasos. El escritor dice que el 10 lleva la pelota atada al pie, el poeta dice que la lleva adentro del guayo. El pintor dirá que el 10 es como una noche estrellada en el cielo de la cancha. Ser el 10 es jugar, gambetear, pensar, jugar, gambetear, pensar, tirar el pase y jugar y gambetear y pensar y hacer el pase, como una canción que se repite, un estribillo pegajoso, diría el músico. Si es lento, lo será como una nube. Si es veloz, lo será como un rayo. En el 10 no hay palabras ni actos simples: el 10 es mar y marea.



Hoy existe Messi y parece que Messi es otra cosa, es como un 10 al cuadrado, un 10 multiplicado por mil, un 10 que deja estela en su camino, un 10 que hace de su pasividad su primer amague, que piensa las jugadas cuando aún no existen, que lanza ataques como si a su espalda viniera una manada de lobos hambrientos. Ese es el mejor 10 de hoy, un 10 que es más que 10, un 10 que cada tanto muta a 9. Lo dijo Pep Guardiola: “Messi es el mejor 9, 10, 11, 7, 6, 4…”.

Facebook Twitter Linkedin

El francés Zinedine Zidane. Foto: Archivo EL TIEMPO

Aunque hay algunos 10 que defraudan, que no llenan las expectativas que su número exige. Que no entienden para qué los bautizaron con ese número. Pasan desapercibidos, como si no fueran el 10. Para ellos un mal partido es no dar un pase de gol, no inventar nada genial. Ser ajenos a lo importante, despreciar su propia fama. Son partidos en los que uno pide un 10 y solo ve un par de cincos. A veces parecen adorno, número que asignan porque alguien lo debe tener. A veces quedan debiendo, quizá para demostrar que siguen siendo hombres y no dioses.



También es el fútbol y su dinámica la que los acorrala. Antes jugar de 10 era como hacerlo en el potrero, en la cuadra del barrio, con esa nostalgia: controlar, mirar, tirar el pase al mejor amigo, abrazarse. Hoy el 10 es más parecido a una máquina, un jugador de laboratorio, atleta ejemplar que tiene que moverse al mismo ritmo que se mueve el resto del equipo. El 10 ya no está para observar y planear, ahora hay que verlo de ida y vuelta, haciéndole culto al sudor. Ya no habita solo en la mitad, no vive por el centro, le ha tocado desplazarse a los costados, arriba, abajo, atacar y defender, presionar e, incluso, tirar una patada al tobillo: la elegancia refundida en los esquemas tácticos.



Ya no solo se espera que el 10 haga el pase que promete terminar en gol, ahora tiene que hacer los goles él mismo, ser un 10 goleador, y ese es un don otorgado a muy pocos elegidos. Pero es la exigencia. Cuando al técnico portugués José Mourinho le preguntaron por el papel del 10 hoy, afirmó: “Me gusta un futbolista número 10 que entre en el área, que marque goles… Un número 10 es un 9 y medio cuando el equipo tiene el balón”.

Facebook Twitter Linkedin

Pancarta con imágenes de Maradona y Messi. Foto: AFP

Ahora un mal 10 se puede disimular si es que al menos corre, si es que al menos es aplicado y ordenado: táctico, dirían algunos. Un 10 se salva ya no por la elegancia, sino por la intensidad y el sudor. La gente se contenta con que corra. No le perdonan si no lo hace. Si camina va a la hoguera. Por eso hoy el 10 lleva impregnado algo de melancolía, porque cada vez su creatividad es menos usada, al contrario, es reprimida. Se ha vuelto una expresión de romanticismo. Sus tareas van siendo otras, como si ya no fuera el genio imprescindible.



Cuando a Jorge Valdano le hicieron la pregunta concreta de si los 10 clásicos se acabaron, no amagó la respuesta: “No se acabaron, pero malviven... Sigue siendo un enigma que muchos entrenadores subestimen o penalicen la creatividad del viejo número 10 que tienen en su equipo y se inquieten tanto por el 10 del rival. Una prueba más de que el dueño de todas las tendencias es el miedo”.



El 10 de antaño escasea, se refunde, pero no ha muerto y si lo hace, será como dicta su destino, tirando un último pase de gol para sentarse luego a disfrutar de su eternidad desde alguna nube. Si hay que perder, que se pierda, pero que no sea por culpa del 10.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

