La mujer futbolista que se negó a homenajear a Maradona

En medio de los innumerables homenajes que se la han hecho a Diego Maradona en todos los rincones del mundo, y en diferentes canchas de fútbol, este fin de semana se presentó un hecho particular: la protesta de una mujer futbolista que se negó a rendir homenaje al exfutbolista argentino.

Se llama Paula Dapena, una futbolista de 24 años, perteneciente al equipo Viajes Interrías FF, que disputó un partido amistoso contra el Deportivo de la Coruña, en el fútbol español



Durante el minuto de silencio, la jugadora sorprendió al ponerse de espaldas y sentarse en la cancha, en una imagen que le da la vuelta al mundo.



Según las reacciones que se han conocido en la prensa internacional, la jugadora argumentó que no pensaba rendir homenaje a un futbolista al que catalogo de "abusador".

La futbolista Paula Dapena se negó a homenajear a Diego Maradona: perdieron 10 a 0 pic.twitter.com/OSsOF2NCbT — CONDOR FM 107.5 MENDOZA (@CONDORFMMENDOZA) November 29, 2020

"Mis compañeras me miraron y se reían, porque sabían que no lo guardaría (el minuto de silencio)", dijo. "Hace unos días, en el Día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador", agregó.

"El hecho de sentarme fue reivindicativo. Si no llego a saltar al campo solo se hubiese notado que faltaba una jugadora", explica la jugadora al 'Diario de Pontevedra'.



Dapena dijo que tenía preparado su gesto desde que conoció que era un pedido desde la Federación Española de Fútbol.



Finalmente, la jugadora le hizo otras críticas al exjugador. "Para ser jugador hay que ser primero persona y tener valores más allá de habilidades como las que tenía él, que sabemos que eran cualidades y dotes futbolísticas espectaculares", afirmó la jugadora, que tuvo repercusión mundial por su gesto.



Su equipo perdió el partido 10-0, lo que generó algunas burlas en redes sociales, aunque su postura también fue elogiada por organizaciones feministas.





