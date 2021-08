Maradona había predicho el posible fichaje de Mbappe con el Real Madrid

Kylian Mbappe, actual futbolista del Paris Saint-Germain, podría convertirse en nuevo jugador del Real Madrid luego de que Florentino Pérez, presidente del equipo español, hiciera dos ofertas por el jugador francés.

Al parecer, Pérez estaría siguiendo el consejo que le dió Maradona hace cuatro años, cuando le recomendó que fichara a Mbappe, quien para ese entonces tenía 19 años y jugaba con el Mónaco.



En medio de una conversación de Diego con un periodista que lo entrevistaba en 2017, habló de cómo fue el momento en el que sugirió el fichaje que podría hacerse realidad en estos días.



“Kylian Mbappé puede superar a muchos. Yo le dije a Florentino Pérez: ‘Ficha a Mbappé'. Se lo dije cuando nos vimos en la sede de la FIFA”, mencionó el jugador argentino en ese entonces.



(Leer más: Mbappé tiene todo listo para ir al Real Madrid, según prensa española).



“Florentino me dijo: ‘Pero tengo a Cristiano Ronaldo y a otros buenos jugadores’. Yo le insistí con el fichaje de Kylian Mbappé. Que importan los demás, que lo vendan a Bale. No creo que lo regalen, nadie te regala nada y menos Florentino Pérez”, contó también, refiriéndose a la respuesta que le dio el presidente del equipo blanco.

❤️ #DiegoEterno



📹 Hace cuatro años, cuando Kylian Mbappé 🇫🇷 tenía tan solo 19 años y era jugador del Mónaco, Diego Maradona le dijo a Florentino Pérez 🇪🇸 (Presidente del Real Madrid)...



🗣️ ‘¡Fichá a Mbappé!’pic.twitter.com/GTEVpDLD6n — El Gráfico (@elgraficoweb) August 26, 2021

Por el momento, medios europeos como ‘As España’ y ‘Marca España’ han confirmado que el conjunto merengue hizo una oferta de 160 millones de euros por el jugador francés; sin embargo, este la habría rechazado.



(También le puede interesar: PSG rechazó oferta del Real Madrid por Mbappé, pero no descarta su salida).



El delantero, de 22 años, tiene contrato con el PSG hasta junio de 2022, pero ha mencionado en varias ocasiones que no desea continuar más en el equipo, razón por la cual el club blanco lo tiene en la mira y mantiene las ofertas ‘sobre la mesa’.



Por el momento, no se sabe si se cumplirá lo dicho por el ya fallecido Diego Maradona ni si Florentino Pérez logre comprar al jugador francés para que sea parte de la plantilla del Real Madrid. Lo cierto es que siguió el consejo que le dió el astro argentino hace cuatro años y, actualmente, tiene como propósito incluirlo en su club.

