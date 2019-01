‘Ahora sí voy a empezar a decir lo que sé de la Fifa nueva’: Maradona

El argentino Diego Armando Maradona, entrenador de los Dorados de Sinaloa, aseguró este jueves que no ha cambiado nada en la Fifa respecto a la etapa de Joseph Blatter y amenazó con decir todo lo que sabe de "la Fifa nueva".

"Le dije a Gianni Infantino (presidente de Fifa) que renunciaba a ser el capitán del equipo de leyendas porque desde que se fue Joseph Blatter y Julio Grondona no ha cambiado nada en la Fifa. A los jugadores como Marco Van Basten, Ruud Gullit y a mí nos tenían en una habitación como perritos, una falta de respeto total. Ahora sí voy a empezar a decir las cosas que sé de la Fifa nueva", apuntó después de la derrota de su equipo contra el Zacatepec, en el partido de Copa disputado el miércoles.



Maradona lanzó una advertencia al croata Zvonimir Boban, Secretario General Adjunto de la Fifa, por un supuesto malentendido que tuvieron meses atrás al encontrarse en el hotel donde hospedaban a jugadores leyendas del fútbol.



"Le quiero decir a Boban, que es parte de la Fifa y acepta estas cosas, que si se quiere hacer el 'guapo' vamos a un cuadrilátero. Que no se haga el enojado. Lo peor es que es mandado por Infantino. No soy un chico de 20 años, tengo 58 y me duelen estas cosas, porque creía en la gente, ahora ya no confío más", agregó.



En torno al partido de Copa perdido este miércoles 1-0 ante el Zacatepec, Maradona denunció que fue agredido desde las tribunas con botellas de vidrio y espera que la Liga mexicana castigue estos hechos.



"Me aventaron una botella que pasó cerca de mi hombro. No puedo creer que un energúmeno pueda agarrar una botella, tirarla a la cabeza e irse sin castigo. Esto va más allá del fútbol, el tipo ese me odia o se peleó con la esposa antes de venir a la cancha cualquiera de las dos. Hago un llamado a las autoridades para no sufrir otro incidente como este", señaló.



El equipo de Maradona perdió en la cancha del Zacatepec, en el Estado de Morelos, centro de México a lo que el estratega argentino aludió no haber ordenado una posición defensiva para no perder.



"No venimos a defender en ningún momento, jugué un 4-4-2 que estuvo claro. Pude haber puesto una línea de cinco defensores si quería, pero no es mi estilo de juego. Nunca voy a una cancha a defenderme porque el fútbol es uno y no cambia", concluyó.



EFE